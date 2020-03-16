Стоимость барреля Brent снизилась на 5,2%

Снижение котировок происходит на фоне неблагоприятных прогнозов экспертов касательно дальнейшего падения спроса на нефть

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Баррель Brent на торгах в Лондоне подешевел на 5,2%. По состоянию на 2:30 мск котировки снизились на $1,76, до $32,09, сообщает Financial Times.

Нефть подешевела и на торгах WTI в США. Там стоимость барреля снизилась на $1,26, до $30,85.

Снижение котировок происходит на фоне спада деловой активности, вызванного распространением коронавируса. Как сообщает агентство Bloomberg на основании оценок экспертов, речь идет о самом значительном падении спроса на нефть за последние десятилетия.

Сокращение авиаперевозок, перевод сотрудников компаний на удаленную работу привел к тому, что потребление нефти сократилось на 3 млн баррелей в день. Для сравнения в 1980 году, когда мировая экономика столкнулась с нефтяным кризисом, ежедневное сокращение потребления снизилось на 2,65 млн баррелей.