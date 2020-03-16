Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек Общество, 03:34 Власти Чехии объявили карантин по всей стране Общество, 03:14 Стоимость барреля Brent снизилась на 5,2% Экономика, 03:12 Король Испании отказался от наследства своего отца Политика, 02:37 «Ведомости» узнали о плане властей создать антикризисный фонд в ₽300 млрд Экономика, 02:29 На Багамах выявили первого заразившегося коронавирусом Общество, 02:03 Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Технологии и медиа, 01:30 Словакия и Сербия ввели режим ЧП из-за коронавируса Политика, 00:55 «Вечерний Ургант» отказался от массовки в зале из-за коронавируса Технологии и медиа, 00:26 ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля Экономика, 00:19 Президент Сербии ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за вируса Общество, 00:10 Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году Политика, 00:00 Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса Финансы, 00:00 В Вологде спасатели приступили к поискам провалившегося под лед мальчика Общество, 15 мар, 23:43
Экономика ,  
0 

Стоимость барреля Brent снизилась на 5,2%

Снижение котировок происходит на фоне неблагоприятных прогнозов экспертов касательно дальнейшего падения спроса на нефть
Фото: Hasan Jamali / AP

Баррель Brent на торгах в Лондоне подешевел на 5,2%. По состоянию на 2:30 мск котировки снизились на $1,76, до $32,09, сообщает Financial Times.

Нефть подешевела и на торгах WTI в США. Там стоимость барреля снизилась на $1,26, до $30,85.

Снижение котировок происходит на фоне спада деловой активности, вызванного распространением коронавируса. Как сообщает агентство Bloomberg на основании оценок экспертов, речь идет о самом значительном падении спроса на нефть за последние десятилетия.

Сокращение авиаперевозок, перевод сотрудников компаний на удаленную работу привел к тому, что потребление нефти сократилось на 3 млн баррелей в день. Для сравнения в 1980 году, когда мировая экономика столкнулась с нефтяным кризисом, ежедневное сокращение потребления снизилось на 2,65 млн баррелей.

Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
Финансы

С начала этого года цены на нефть упали на 50%. Только на прошлой неделе котировки Brent снизились на 20%, что стало рекордным падением за день с 1991 года.

По информации Goldman Sachs в случае неблагоприятного сценария ежедневное сокращение потребления может к апрелю вырасти до 4 млн баррелей. В нефтяном хедж фонде Andurand Capital Management настроены более пессимистично, ожидая снижение потребления до 10 млн баррелей в день.

Автор: Артем Филипенок
Теги: нефть, Brent
Материалы по теме
Цена на нефть Brent упала на фоне сообщений о пандемии коронавируса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter