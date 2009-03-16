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Рынки Европы: европейские бонды падают в цене
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Рынки Европы: европейские бонды падают в цене
Экономика, 16 мар 2009, 20:08
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Рынки Европы: европейские бонды падают в цене
В понедельник, 16 марта, на рынке европейских гособлигаций второй день подряд формируется нисходящая тенденция

В понедельник, 16 марта, на рынке европейских государственных облигаций второй день подряд формируется нисходящая тенденция. Спрос на защитные активы падает, поскольку интерес инвесторов обращен, главным образом, к акциям, рост цен которых продолжается на всех мировых торговых площадках пятый день подряд. В понедельник покупки акций стимулировал ряд позитивных новостей. Во-первых, на саммите министров финансов двадцатки крупнейших экономических стран мира (G20) в прошедшие выходные было принято решение о совместных мерах по очистке "токсичных" активов, что в конечном счете должно поддержать мировую финансовую систему. Кроме того, министр финансов США Тимоти Гейтнер пообещал вскоре предоставить подробности плана помощи по очистке "токсичных" активов, мешающих банкам восстановить нормальное функционирование.

Не менее важное заявление сделал глава ФРС США Бен Бернанке. По его мнению, США избежали риска вступления в новую "великую депрессию". Рассуждая о монетарной политике властей в тот период, Б.Бернанке указал на две ошибки, которые тогда допустила ФРС: позволила денежной массе резко сокращаться и не предотвратила крах банков. В защиту же нынешней политики ФРС он сказал, что федеральный резерв вынужден "печатать деньги", поскольку "экономика очень слаба, а инфляция очень низка".

Мощным катализатором для покупок акций послужило решение стран ОПЕК воздержаться от дальнейшего сокращения квот на добычу нефти, что дало участникам рынка основание полагать, что спрос на энергоносители перестал падать. А это в условиях глубочайшего мирового кризиса более чем положительная новость для рынка акций.

И, наконец, поддержку европейскому рынку акций оказало заявление менеджмента банка Barclays Plc о "мощном старте" в 2009г. О прибыльных двух первых месяцах наступившего года сообщили также Citigroup, Bank of America Corp. и JP Morgan Chase&Co. Спекуляции на этих новостях вызвали сначала бурный рост котировок акций всего финансового сектора, а затем и акций компаний других секторов рынка.

Все эти факторы, способствовавшие росту цен акций на европейских фондовых рынках в не меньшей мере способствовали падению интереса инвесторов к европейским государственным долговым инструментам. Причем, не поддержали рост котировок европейских бондов и данные макроэкономической статистики, вышедшие в понедельник в еврозоне и Великобритании. Согласно инфляционной статистике, обнародованной европейским статистическим бюро в Люксембурге, индекс цен потребителей (CPI) зоны обращения евро поднялся в феврале, как и ожидалось, на 0,4% по сравнению с январем и на 1,2% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен, не включающий цены на энергоносители и продукты питания (CPI - Core), вырос в годовом выражении на 1,7%, тогда как прогнозировался рост на 1,6%.

Помимо инфляционной статистики в еврозоне были обнародованы данные о занятости населения за IV квартал 2008г. По сравнению с предыдущим кварталом уровень занятости населения снизился на 0,3%, а в годовом выражении остался на прежнем уровне.

Не внесли особых корректив в движение котировок английских долговых обязательств и данные британской макроэкономической статистики. Информационное агентство Rightmove Plc. представило данные о ценах на недвижимость Великобритании в марте текущего года (Rightmove House Prices): по сравнению с февралем цены поднялись на 0,9%, а в годовом выражении упали на 9,0%.

Спрос на долговые обязательства европейских правительств оставался крайне низким в течение всего торгового дня. За час до закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже практически все наиболее ликвидные бумаги правительств еврозоны значительно упали в цене. Что касается benchmark европейских государственных бондов, к завершению торговой сессии доходность 2-летних Bunds Германии поднялась на 2 б.п., а 10-летних Bunds Германии - на 8 б.п. Спрэд между 2-летними и 10-летними Bunds Германии расширился с 172 б.п. до 179 б.п.

Результаты торгов государственными облигациями Германии на Лондонской фондовой бирже на 20:00 мск:

Результаты торгов государственными облигациями Великобритании:

Результаты торгов французскими государственными бумагами:

Следует отметить, что в первый день начавшейся недели на европейских фондовых рынках сохранялась тенденция к агрессивной реакции на позитивные корпоративные новости, которая наметилась на истекшей неделе. Страх участников рынка перед негативными последствиями экономического спада несколько ослабел. Инвесторы стали охотнее вкладывать в рисковые активы, пусть даже на непродолжительное время. И все-таки пока рассчитывать на то, что рынок акций уже достиг "дна", а разворот не за горами, преждевременно. Хотя оптимизма в настроениях игроков стало существенно больше.

Во вторник, 17 марта, в Германии будут обнародованы данные исследований центра изучения европейской экономики ZEW. По оценкам аналитиков, показатель ZEW Survey (Economic Sentiment) - индикатор ожиданий инвесторов и аналитиков экономического развития в ближайшие полгода - снизится в марте с февральского значения (-5,8) до (-8,0) пункта. Показатель текущей экономической ситуации в Германии ZEW Survey (Current Situation) в марте, согласно ожиданиям, снизится с уровня предыдущего месяца в (-86,2) до (-90,0) пункта.

В еврозоне также будут опубликованы данные исследований центра изучения европейской экономики ZEW. Ожидается, что показатель ZEW Survey (Economic Sentiment) в марте опустится с февральского уровня (-8,7) до (-12,0) пункта.

В Великобритании выйдут данные о ценах на недвижимость в январе текущего года от DCLG. Согласно текущим оценкам, цены на жилые дома в январе снизились в годовом выражении на 11,7%.

Департамент аналитической информации РБК

Теги: Европа
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