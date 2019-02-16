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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Зампред ВЭБа сообщила о пересмотре перечня моногородов России
Сегодня в России существует 319 моногородов, их перечень может покинуть Череповец. Скорректировать их список необходимо из-за того, что градообразующие предприятия могли закрыться
Глава Фонда развития моногородов, зампредседателя ВЭБа Ирина Макиева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В России в апреле 2019 года пересмотрят перечень моногородов, рассказала в интервью ТАСС глава Фонда развития моногородов, зампредседателя ВЭБа Ирина Макиева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Соответствующее поручение есть у Минэкономразвития. Нужно посмотреть и уточнить критерии отнесения [к моногородам]. Потому что если, например [градообразующее] предприятие работало и закрылось давным-давно, то это уже не моногород», — сказала Макиева.

«Получается, что зависимости от предприятия, которое закрылось несколько лет назад, уже нет. Необходимо посмотреть критерии и соотнести, насколько это соответствует списку, который есть сейчас», — отметила она.

Сейчас в России существует 319 моногородов с населением около 14 млн человек, некоторые из них могут выйти из перечня, например, крупнейший центр Вологодской области — Череповец. «Несколько городов действительно уже достойны того, чтобы лишиться статуса моногорода. Таким примерам мы очень рады, мы смотрим, как города крепнут», — подчеркнула Макиева. В 2017 году Череповцу присвоили статус территории опережающего развития, он будет действовать на протяжении десяти лет.

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Проект «Комплексное развитие моногородов» запустили в 2016 году, он должен завершиться в 2025 году. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин осенью 2018 года раскритиковал государственную программу поддержки моногородов из-за того, что не осваиваются направленные на создание новых предприятий средства. При этом за два года численность трудоспособного населения в российских моногородах сократилась на 365,6 тыс. человек. В Счетной палате подчеркнули, что в 2017 году расходы на программу составили 4,4 млрд руб. (39% от плана в 25,3 млрд руб. на 2017–2020 годы).
Автор: Григорий Дубов
Теги: ВЭБ, моногорода
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