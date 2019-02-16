Зампред ВЭБа сообщила о пересмотре перечня моногородов России

Сегодня в России существует 319 моногородов, их перечень может покинуть Череповец. Скорректировать их список необходимо из-за того, что градообразующие предприятия могли закрыться

Глава Фонда развития моногородов, зампредседателя ВЭБа Ирина Макиева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В России в апреле 2019 года пересмотрят перечень моногородов, рассказала в интервью ТАСС глава Фонда развития моногородов, зампредседателя ВЭБа Ирина Макиева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Соответствующее поручение есть у Минэкономразвития. Нужно посмотреть и уточнить критерии отнесения [к моногородам]. Потому что если, например [градообразующее] предприятие работало и закрылось давным-давно, то это уже не моногород», — сказала Макиева.

«Получается, что зависимости от предприятия, которое закрылось несколько лет назад, уже нет. Необходимо посмотреть критерии и соотнести, насколько это соответствует списку, который есть сейчас», — отметила она.

Сейчас в России существует 319 моногородов с населением около 14 млн человек, некоторые из них могут выйти из перечня, например, крупнейший центр Вологодской области — Череповец. «Несколько городов действительно уже достойны того, чтобы лишиться статуса моногорода. Таким примерам мы очень рады, мы смотрим, как города крепнут», — подчеркнула Макиева. В 2017 году Череповцу присвоили статус территории опережающего развития, он будет действовать на протяжении десяти лет.