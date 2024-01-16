Эксперты оценили риски возвращения Бразилии к госкапитализму

Президент Бразилии во время своего третьего срока планирует привлечь инвестиции и повысить уровень жизни в стране. Однако эксперты предупреждают, что предложенные им меры могут повторить прошлые ошибки

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Бразилия сохранила место среди десяти крупнейших экономик мира, но не добилась такого роста, как Китай и Индия, пишет Financial Times (FT). Эксперты рассказали о перспективах и проблемах программы развития страны, представленной президентом Лулой да Силвой.

В 2023 году Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии, он руководил страной с населением более 200 млн человек с 2003 по 2010 год. Силва заявил о стремлении ускорить рост уровня жизни. В соответствии с планом развития экономики его администрация увеличила социальные выплаты, ослабила ограничения на государственные расходы, пообещала улучшить инфраструктуру и обнародовала программу по привлечению иностранного капитала.

«Я хочу превратить эту страну в страну среднего класса, где люди смогут хорошо питаться, хорошо одеваться, хорошо жить и отдыхать, заботиться о своей семье, — приводит слова политика Financial Times. — Инвестиции, которые мы делаем, помогут вырасти Бразилии».

Как пишет издание, в своем стремлении стимулировать экономический рост администрация Силвы обратилась к старой формуле: обнародованный в августе правительственный план частично повторял предыдущие инициативы. Его приоритетом названа реализация незавершенных проектов и более активное вовлечение частного сектора в инвестиции через концессии и партнерства.

«Это инструмент планирования, который работал в прошлом, даже несмотря на критику конкретных проектов», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника в Министерстве финансов. Из 1,4 трлн реалов ($290 млрд) инвестиций, запланированных к 2026 году, $76 млрд должно быть выделено из федерального бюджета. Ожидается, что остальные средства поступят от банков, частных инвесторов и государственных предприятий, таких как нефтегазовая компания Petrobras, пишет FT. Еще одним ключевым направлением станет продвижение предприятий, борющихся с глобальным потеплением. Бразилия надеется заручиться поддержкой международного сообщества в инициативе по прекращению вырубки лесов Амазонки.

«Мы говорим о новой индустриализации. Мы не планируем возвращать промышленность 1970-х или 1980-х годов. Нам нужна новая промышленность, которая сочетается с зеленой трансформацией», — отметил представитель Минфина.

FT пишет, что стратегия Силвы направлена на то, чтобы обратить вспять процесс так называемой преждевременной деиндустриализации, и ее сторонники видят обнадеживающие результаты.

Например, приход в страну китайского производителя электромобилей BYD может превратить Бразилию в «передовую промышленность», считают представители власти. В качестве поддержки правительство ввело дополнительные пошлины на ввоз импортных электромобилей. Некоторые ведущие экономисты с опасением относятся к такому решению и напоминают, что изоляция от зарубежных производителей часто приводила к неконкурентоспособности местных отраслей, таких как автомобилестроение.

Экономист BNP Paribas Густаво Арруда заявил, что госсубсидирование отраслей, как правило, длится дольше, чем ожидается, но с меньшим прогнозируемым результатом. Как пишет FT, в федеральном бюджете остается «мало места для маневра», поскольку 90% его статей предусматривает социальные расходы. Однако министр планирования Бразилии Симони Тебет считает устойчивой новую налогово-бюджетную систему, отмечая, что доля федеральных инвестиций в ВВП остается «намного ниже среднемирового уровня». «Таким образом, нет никаких оснований говорить об избытке или неэффективности государственных расходов», — приводит ее слова издание.

Администрация Силвы намерена финансировать дополнительные расходы за счет увеличения сбора налогов, отмечает издание. Помимо опасений насчет реалистичности этого плана в корпоративных кругах вызывает беспокойство резкий рост объемов заимствований. Сейчас госдолг Бразилии составляет 74% ВВП, а это высокий показатель для развивающейся экономики, пишет FT. «Хотя мы не ожидаем, что [финансовая ситуация] вызовет кризис, растущая задолженность продолжит демонстрировать уязвимость Бразилии, — считает Арруда. — Необходимость корректировки бюджета в будущем может ограничить инвестиции частного сектора».

Бразильский оппозиционный политик Ким Катагири отмечает, что нынешнее правительство «повторяет свой неудачный опыт взимания большего количества налогов, обременения страны долгами и увеличения расходов на сферы, которые приносят больше пользы элите, чем беднейшим слоям населения». FT также приводит мнение чиновников администрации Силвы, которые видят положительную динамику в экономике, например, снижение безработицы и инфляции. Также они отмечают повышение аналитиками прогноза по росту ВВП в 2023 году менее чем с 1% почти до 3%.

Однако инвесторы и экономисты считают, что в случае потери контроля Силвы над государственными счетами Центробанку будет трудно снижать ключевую ставку, которая составляет 11,75%.

Экономист Barclays Роберто Сечемски отмечает, что доход на душу населения в Бразилии еще не вернулся к уровню 2013 года. «Страна нуждается в повышении производительности и капиталовложениях, которые были бы более эффективными при снижении процентных ставок. Проблема заключается в слабой бюджетной политике Бразилии», — приводит его слова FT.

Профессор экономики в Федеральном университете Пернамбуку Эцио Коста утверждает, что правительству следует сосредоточиться на улучшении условий для процветания частного предпринимательства в целом. «Для быстрого развития вам нужна среда, более благоприятная для бизнеса и инвестиций», — заявил он, но предупредил, что это потребует решения глубоких структурных проблем, таких как государственная забюрократизированность, логистическая инфраструктура, нехватка квалифицированных кадров.

Издание отмечает, что при условии прогнозируемого замедления роста ВВП Лула да Силва оказался перед выбором: придерживаться более умеренного макроэкономического курса или удвоить расходы в попытке возобновить экономический рост, рискуя при этом повторить историю.