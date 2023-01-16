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За два года 1% населения Земли стал вдвое богаче остальных

Oxfam: 1% самых богатых за два года накопили в два раза больше денег, чем остальной мир
Состояния сверхбогатых людей Земли увеличиваются на $2,7 млрд в день, а введение пятипроцентного налога на сверхбогатство помогло бы вытащить из нищеты 2 млрд человек, пришли к выводу эксперты благотворительной организации Oxfam
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Всего 1% жителей Земли с 2020 года накопили почти в два раза больше средств, чем весь остальной мир, следует из доклада, подготовленного британской благотворительной организацией Oxfam. За два года самые богатые получили $26 трлн, а в руках у остальных 99% населения скопилось $16 трлн. Таким образом, с момента начала пандемии в руках сверхбогатых оказалось больше половины мирового богатства ($42 трлн).

Капиталы миллиардеров резко возросли в прошлом году благодаря быстрому росту доходов от пищевой промышленности и энергетики. Отчет показывает, что 95 продовольственных и энергетических корпораций удвоили свою прибыль — получили $306 млрд дополнительной прибыли и выплатили $257 млрд акционерам. В частности, династия Уолтонов, которой принадлежит половина крупнейшей в мире торговой сети Walmart, получила за последний год $8,5 млрд. А, например, состояние индийского миллиардера Гаутамы Адани, владельца энергетических корпораций, выросло на $42 млрд только в прошлом году.

По данным Oxfam, за день общее состояние богатейших людей увеличиваются на $2,7 млрд. «В то время как обычные люди ежедневно вынуждены жертвовать такими предметами первой необходимости, как еда, сверхбогатые превзошли даже свои самые смелые мечты. Всего через два года это десятилетие обещает стать лучшим для миллиардеров — финансовый бум 2020-х для самых богатых людей мира», — констатировала исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

Авторы исследования Oxfam пишут, что введение налога до 5% на мультимиллионеров и миллиардеров мог бы приносить человечеству $1,7 трлн в год, этого бы хватило, чтобы вытащить 2 млрд человек из нищеты.

«Налогообложение сверхбогатых и крупных корпораций — это выход из сегодняшних кризисов. Пришло время разрушить миф, что снижение налогов для самых богатых приводит к тому, что их богатство каким-то образом просачивается ко всем остальным. Сорок лет снижения налогов для сверхбогатых показали, что прилив поднимает не все корабли, а только суперъяхты», — говорится в докладе.

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