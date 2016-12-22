Россиянам спишут 150 млрд руб. долгов по налогам

В рамках президентской инициативы по списанию налоговых долгов физлицам и индивидуальным предпринимателям простят более 150 млрд руб. недоимок, в том числе «сложные долги», которые составляют до двух третей этой суммы

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В рамках исполнения поручений Владимира Путина, данных им на пресс-конференции 14 декабря, налоговые органы спишут безнадежные долги россиян по налогам и страховым взносам на сумму более 150 млрд руб., сообщил журналистам в понедельник, 25 декабря, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Отвечая на вопрос РБК, он уточнил, что только треть из названной суммы — долги, которые уже нельзя взыскать, остальное в принципе взыскать можно, но власти простят и это.

На прошлой неделе Госдума проголосовала за соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Эти положения были добавлены к законопроекту об уточнении налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), который уже был принят Думой в первом чтении в начале декабря. На подготовку и принятие поправок, инициированных президентом, потребовалась ровно неделя.

Невозможно взыскать задолженность, если налоговые органы не обратились в суд с заявлением о взыскании недоимки или если истек срок давности по уплате налога. Например, по транспортному налогу уведомление от налоговой инспекции может быть направлено не более чем за три налоговых периода, предшествующих году его направления, то есть в 2018 году налоговая вправе выставить счет владельцу автомобиля только за период 2015–2017 годов.

«Многие забывают, что в налоговой системе есть принцип — «налоги должны быть справедливыми», мы заложили это в 1998 году. Президент предложил [простить долги] не потому, что нельзя взыскать, а потому что это несправедливо», — сказал Макаров.

Списаны будут безнадежные долги и так называемые «сложные долги», пояснил депутат. По его словам, банки и компании жилищно-коммунального сектора списывают долги, когда видят, что погасить их уже никто не может. Впрочем, это не значит, что они не могут быть взысканы с юридической точки зрения. «Очевидно, что можно подавать документы в суд, накладывать арест на имущество и взыскивать долги. Мы освобождаем не от того, что нельзя взыскать, а от того, что взыскать можно», — подчеркнул Макаров.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин подтвердил РБК общую сумму, планируемых к списанию налогов. «Да, это экспертная оценка, которая была в основе этой законодательной инициативы, которая в виде закона уже передана Госдумой», — сказал он. Верхняя палата парламента рассмотрит законопроект на пленарном заседании во вторник, 26 декабря.

РБК ждет ответов от ФНС и Минфина.

Снять с россиян груз долгов

Как ранее сообщал РБК, во-первых, будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года недоимки физических лиц по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги), а также задолженность по пеням, начисленным с того времени по таким недоимкам. По данным ФНС, неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года составляла 103 млрд руб. (не считая пеней), какая-то часть этой задолженности была погашена в последующие периоды. Владимир Путин говорил, что списать нужно 41 млрд руб.

Во-вторых, безнадежными будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по налогам (кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС). Президент делал упор на том, что все списания должны произойти без участия налогоплательщика, только силами налоговых служб.

По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, расширение круга ИП, которым будут прощены долги, улучшит бизнес-климат в стране. Ведущий аудитор АКГ «Градиент Альфа» Юлия Попова считает, что это незначительный бонус. «Учитывая складывающуюся тенденцию, при которой на десять закрывающихся ИП приходится лишь один открывший свою предпринимательскую деятельность, списание старых долгов на озвученное количество ИП — это капля в море. И лишь демонстрирует одну позицию государства — предприниматели все-таки ведут деятельность на свой страх и риск и отвечать они будут по своим долгам», — говорит она.

В-третьих, индивидуальным предпринимателям также спишут недоимки по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года (с этой даты администрирование страховых взносов перешло от внебюджетных фондов к ФНС). В ходе пресс-конференции президент говорил о намерении простить долги 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на сумму 15 млрд руб. Речь идет именно об ИП, кому страховые взносы начислялись при отсутствии фактической деятельности.

Списание старых долгов позволит высвободить ресурсы налоговых служб и направить их на администрирование налоговых платежей и долгов по ним, сформированных с 2015 года — с момента, когда механизм обмена информацией Налоговой службы с другими ведомствами (Росреестр, ГИБДД и пр.) стал более отлаженным, считает Попова. По ее мнению, с этого периода база данных налоговой службы, в том числе по имуществу физлиц, формируется без ошибок.

В-четвертых, россиян освободят от уплаты задолженности по НДФЛ на доходы, полученные с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года, налог с которых не был удержан налоговым агентом. В последнем случае речь идет о НДФЛ, который начисляется на «условные доходы», возникающие как следствие списания долгов граждан перед банками, долгов за неоплаченные услуги телефонных операторов и предприятий ЖКХ. По словам Владимира Путина, это «бессмысленная» практика. Но отказываться от нее совсем власти не собираются: такие «условные доходы», полученные после 1 декабря 2017 года, снова будут облагаться НДФЛ.

Глава комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов считает, что власти решили сейчас две проблемы. «Людям, которые действительно могли бы продолжить предпринимательскую деятельность, но в силу тех обстоятельств, которые сложились, не могут, дали возможность по более простому пути закрыть свои долги. С другой стороны — просто почистили бюджет, убрав те вещи, которые реально никогда не будут взысканы», — сказал он.​

В 2011 году Владимир Путин, являясь премьер-министром, также инициировал «налоговую амнистию». Тогда списание задолженностей коснулось имущественных и транспортных налогов физлиц на общую сумму 36 млрд руб., отмечает ​руководитель российской налоговой практики IPT Group Дмитрий Мануйлов. ​