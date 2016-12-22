Минтруд и Минэкономразвития разошлись в способах легализации самозанятых

Минтруд выступил за фиксированный платеж самозанятыми страховых взносов раз в год. По мнению Минэкономразвития, такой механизм неудобен и не мотивирует самозанятых выйти из тени

Максим Орешкин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает разовую выплату по итогам года наиболее эффективным способом для уплаты самозанятыми социальных взносов.

«Простой фиксированный платеж, чтобы можно было это делать одномоментно, допустим, раз в год и так далее. Нам все равно надо обязательно погружаться в тему, связанную с оценкой доходности каждого бизнеса. Это же неправильно, когда мы не умеем считать, не умеем фиксировать и эту тему никак не решаем. Мы не знаем, сколько вы зарабатываете. Вы зарабатываете, а мы будем брать фиксированный платеж», — сказал журналистам Топилин в кулуарах Гайдаровского форума.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает такой механизм неудобным и предлагает создать для самозанятых новые стимулы для легализации. «[Всего лишь] сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус. Когда предлагается [сделать] крупную разовую выплату в конце года по страховым платежам — это то, что людям, конечно, некомфортно, неудобно», — заявил министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Орешкин предложил создать для самозанятых удобный режим налогообложения и перейти к транзакционным налогам, чтобы они платили проценты с денежных поступлений, но если их нет, то не возникнет и обязанностей по уплате. Кроме того, для самозанятых необходимо создать дополнительные возможности по банковскому кредитованию и другим инструментам, полагает министр. У Минэкономразвития есть предложения по таким возможностям, скоро они будут готовы, сказал Орешкин.

По данным Федеральной налоговой службы, на 1 декабря в России зарегистрированы 813 самозанятых. Правовой статус самозанятых был утвержден в июле 2017 года, и к ним относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями — в частности, няни, сиделки, репетиторы, водители и т.п.

Правительство пытается вывести самозанятых из тени — для этого в 2017 и 2018 годах для некоторых категорий объявили налоговые каникулы. Но, как указывали эксперты РАНХиГС, это не помогло легализовать их доходы, так как у граждан нет уверенности по поводу дальнейших действий властей.