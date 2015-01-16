Fitch понизило рейтинги Москвы и Петербурга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента пяти субъектов России. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа снижен до уровня BBB- с BBB, прогноз по рейтингам – «негативный»

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Fitch также пересмотрело прогноз по Якутии, городу Челябинску, Ленинградской и Новосибирской областям со «стабильного» на «негативный».

«Проведенные рейтинговые действия следуют за понижением суверенного долгосрочного рейтинга России в иностранной и национальной валюте до уровня BBB- с BBB», – отмечается в пресс-релизе. «Согласно нашим критериям, местные или региональные органы власти могут быть оценены выше государства только в исключительных обстоятельствах», – пояснило агентство.

9 января Fitch понизило рейтинг России с BBB до BBB- с «негативным» прогнозом. Вслед за этим, 13 января, агентство понизило рейтинги 13 крупных российских компаний – ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Федеральная пассажирская компания», ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», «Полюс Золото», ОАО «Ростелеком», «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Татнефть» и ОАО «Уралкалий».

Согласно обновленному прогнозу Fitch, экономика России сократится на 4%. Предыдущий прогноз агентства говорил о падении на 1,5%. Кроме того, агентство прогнозирует бюджетный дефицит в 2015 году на уровне 3,7% от ВВП и инфляцию к концу текущего года на уровне 8,5%.