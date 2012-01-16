ММВБ может нащупать поддержку на 1420-1440 пунктах

Во вторник на фондовых рынках под влиянием негативного внешнего фона будет наблюдаться отрицательная динамика.

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В понедельник, 16 января, во второй половине торговой сессии на российский рынок вернулись покупатели, котировки отечественных акций растут вслед за фьючерсами на нефть. К тому же, определенный позитив связан с заявлениями министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле, который отметил, что рейтинги EFSF находятся вне опасности, несмотря на решение S&P. Кроме того, глава немецкого министерства финансов раскритиковал действия агентства, подчеркнув, что S&P просто не понимает, сколько всего европейские политики уже сделали для преодоления кризиса в регионе. В.Шойбле напомнил о принимаемых европейскими правительствами мерах по сокращению дефицита бюджетов, позитивный результат от которых появится, но в более долгосрочной перспективе.



По мнению руководителя аналитического отдела ГК Broco Алексея Матросова, во вторник, 17 января, на фондовых рынках под влиянием негативного внешнего фона будет наблюдаться отрицательная динамика. Рынки будут находиться под впечатлением снижения кредитного рейтинга девяти странам Евросоюза и ожидающихся слабых показателей ВВП Китая. По мнению А.Матросова, наибольшее давление будет наблюдаться в производственном, энергетическом и финансовом секторах. Индекс РТС снизится к уровню 1370-1400 пунктов, индекс ММВБ - к уровню 1380-1410 пунктов.



По мнению аналитиков "Арбат Капитала", российский фондовый рынок в ближайшие дни продолжит вяло торговаться в сформировавшемся растущем канале с текущими границами в 1420 и 1490 пунктов по индексу РТС. Серьезная перепроданность российских акций относительно цен на нефть и американских фондовых индексов в сочетании с отсутствием большого "навеса" продавцов будет оставаться мощным фактором поддержки. А апатия зарубежных инвесторов в отношении российских активов в совокупности с близостью серьезных уровней сопротивления на американском фондовом рынке (1300-1310 пунктов по индексу S&P) будет выступать главным сдерживающим фактором, считают аналитики.



Снижение рейтингов обозначит начало нового витка европейского долгового кризиса



Аналитики Сбербанка подчеркивают, что инвесторы начали сокращать позиции в рисковых активах на поступлении информации о грядущем снижении агентством S&P суверенных рейтингов ряда европейских стран. К тому же, в пятницу клиринговая система LCH Clearnet увеличила маржинальные требования по государственным облигациям Италии, в результате операции по ним потребуют от участников больших затрат, а это может способствовать снижению их котировок. Аналитики считают, что снижение рейтингов, проведенное в пятницу, может обозначить начало нового витка европейского долгового кризиса - давление на Францию и риски по Италии затрудняют дальнейшее спасение слабых государств, поскольку увеличивают стоимость привлечения капитала и осложняют дальнейшее финансирование стабфондов EFSF и ESM. В то же время непреклонная позиция хедж-фондов, настаивающих на полном возврате средств по греческим долгам, резко ограничивает способность страны избежать реального дефолта. При этом все большая ответственность за разрешение кризиса в Европе ложится на Германию, однако системообразующая страна ЕС сохраняет консервативный взгляд на пути его преодоления.



На текущей неделе давление на рисковые активы усилится, хотя, стоит признать, понижение рейтинга Франции ожидалось еще в ноябре-декабре 2011г. и влияние данного фактора может носить ограниченный характер. Более значимыми факторами на текущей неделе, по мнению аналитиков Сбербанка, станут публикация отчетности американских банков и события вокруг Греции, а также динамика доходности на долговом рынке ЕС. Эксперты считают, что индекс ММВБ может нащупать поддержку на отметках 1420-1440 пунктов, однако по итогам недели не исключено более существенное снижение рублевого биржевого индикатора.



Российским индексам продолжают оказывать поддержку высокие цены на нефть



По мнению трейдера ИК "Максвелл Капитал" Эдуарда Багиряна, в понедельник российские рынки, скорее всего, завершат торговую сессию в минусе, так как предпосылки для роста отсутствуют. При этом российским индексам продолжают оказывать поддержку высокие цены на нефть. В целом прогноз эксперта на ближайшую перспективу весьма негативный. Он ожидает понижения ведущих фондовых индексов Европы и России на фоне низкой активности торгов и европейского негатива. Индексы ММВБ и РТС понизятся приблизительно на 0,5%, полагает трейдер ИК "Максвелл Капитал".



Возможны заметные спекулятивные движения в отдельных бумагах



Как напоминают аналитики ИГ "Норд-Капитал", в связи с праздничным днем в США в вечерние часы торгов не ожидается важной статистики и новостей. Поэтому наиболее вероятно продолжение бокового движения рынка в диапазоне 1445-1480 пунктов по индексу ММВБ, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах, считают эксперты.



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