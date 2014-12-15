ЦБ допустил падение экономики России в 2015 году почти на 5%

ЦБ пересмотрел свой прогноз развития российской экономики при стрессовом сценарии – когда цена на нефть в 2015 году опускается до $60/баррель. Падение ВВП может составить до 4,8%, следует из декабрьского доклада о денежно-кредитной политике

Банк России (Фото: REUTERS 2014)

Падение темпов роста экономики, согласно оценкам ЦБ, может составить в 2015 году 4,5–4,8%, если среднегодовая цена на нефть будет находиться на уровне $60/баррель, а «действие на экономику других негативных факторов» сохранится. В 2016 году рецессия продолжится, но темпы падения ВВП сократятся до 1%, говорится в докладе.

«Бюджетная политика, реализуемая в рамках бюджетных правил, будет несколько смягчать негативный эффект от резкого падения цен на нефть. Возможность бюджетного стимулирования в условиях резкого снижения государственных доходов и ограниченной доступности всех источников финансирования дефицита будет обеспечена накопленными средствами суверенных фондов», – следует из документа.

Новая оценка динамики экономики намного более пессимистична по сравнению со стрессовым сценарием, представленным в первой половине ноября в «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2015–2017 годы». В нем предполагалось снижение цен на нефть до $60/баррель к концу 2015 года. В случае такого падения ЦБ ждал падения темпов роста ВВП в 2015 году до 3,5%–4%.

Сокращение экономики будет временным и уже в 2017 году может смениться бурным восстановительным ростом, даже если цены на нефть сохранятся на «стрессовом» уровне в течение трех ближайших лет. Экономика адаптируется к изменившимся внешнеэкономическим условиям: снижение курса рубля приведет к активизации импортозамещения и повышению конкурентоспособности российского экспорта. В результате в 2017 году темпы роста экономики могут составить до 5,5–5,8%.

Базовый сценарий ЦБ, в отличие от стрессового, не предполагает падение ВВП в 2015 году. Согласно ему, цены на нефть в 2015 году составят $95, а рост экономики будет равен нулю. Официальный прогноз Минэкономразвития хуже – он предполагает рецессию: ВВП снизится на 0,8% при среднегодовом курсе доллара 49 руб. и инфляции 7,5%. Прогноз рассчитан исходя из цены нефти $80 за баррель.