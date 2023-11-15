Владимир Путин сегодня проведет встречу с бизнесом
Президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса 15 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники в деловых кругах. Информацию о встрече подтвердили РБК два источника в компаниях-участниках мероприятия.
По словам одного из собеседников РБК, ряд крупных российских бизнесменов уже подтвердили свое участие.
Организацией занимается Кремль напрямую, знает один из источников РБК. Мероприятие позиционируется как встреча с крупным бизнесом без привязки к членству в деловых объединениях.
Источник, знакомый с подготовкой мероприятия, сказал, что формат общения будет «свободным»: «что бизнес захочет озвучить, о том и можно будет поговорить».
В последний раз президент встречался с бизнесом в мае 2023 года. Мероприятие было приурочено к Дню российского предпринимательства, и в нем участвовали представители бизнес-объединения «Деловая Россия». В марте 2023 года глава государства принимал участие в съезде РСПП.
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера