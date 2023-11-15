Владимир Путин сегодня проведет встречу с бизнесом

Владимир Путин проведет встречу с бизнесом 15 ноября, говорят источники РБК и «РИА Новости»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса 15 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники в деловых кругах. Информацию о встрече подтвердили РБК два источника в компаниях-участниках мероприятия.

По словам одного из собеседников РБК, ряд крупных российских бизнесменов уже подтвердили свое участие.

Организацией занимается Кремль напрямую, знает один из источников РБК. Мероприятие позиционируется как встреча с крупным бизнесом без привязки к членству в деловых объединениях.

Источник, знакомый с подготовкой мероприятия, сказал, что формат общения будет «свободным»: «что бизнес захочет озвучить, о том и можно будет поговорить».

В последний раз президент встречался с бизнесом в мае 2023 года. Мероприятие было приурочено к Дню российского предпринимательства, и в нем участвовали представители бизнес-объединения «Деловая Россия». В марте 2023 года глава государства принимал участие в съезде РСПП.