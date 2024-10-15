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Стоимость самой дешевой водки в России превысит 300 рублей

Последний раз минимальную цену на водку подняли с 1 июля 2024 года. Сейчас она составляет 299 руб. за 0,5 л, со следующего года Минфин предлагает установить нижнюю планку цены в 349 руб.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министерство финансов подготовило проект приказа, который предусматривает повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2025 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как предлагается повысить МРЦ со следующего года за 0,5 л:

  • на водку — с 299 до 349 руб.;
  • на коньяк — с 556 до 651 руб.;
  • на бренди — с 403 до 472 руб.

В последний раз минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 июля 2024 года. В обосновании к документу отмечается, что новое повышение МРЦ предлагается в связи с уровнем инфляции, ростом затрат на производство, логистику и ростом ставки акциза на алкоголь с объемной долей этилового спирта выше 18% с текущих 643 до 673 руб. за 1 л безводного этилового спирта.

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Поступления в бюджет от акцизов на этиловый спирт, алкогольные и спиртосодержащие напитки в 2023 году составили 472,5 млрд руб.

Минфин с 2009 года устанавливает минимальные цены на водку в целях борьбы с теневым производством. В 2011  году были введены минимальные цены на коньяк, в 2016 году — на шампанское.

По итогам 2023 года продажи водки в России составили 75,6 млн дал., показатель почти не изменился по сравнению с 2022-м (минус 0,8%). С 2016 года потребление водки практически не растет и не падает.

Согласно сентябрьскому исследованию «Ромира», в России доля взрослых людей, употребляющих водку, за последний год выросла до 42,4% (рост на 0,7 п.п.). 80% из этих — россияне старше 35 лет.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Водка минимальная розничная цена алкоголь коньяк Минфин
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