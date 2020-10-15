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Росстат улучшил данные о промышленном производстве в России в пандемию

Изменения в оценке темпов роста промышленного производства в некоторые месяцы оказались многократными, например оценку за март Росстат улучшил в восемь раз
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Росстат опубликовал новые данные о промышленном производстве в России с начала года по сентябрь. Ведомство пересмотрело данные в лучшую сторону: так, оценка промпроизводства в первом квартале улучшилась почти в два раза (2,9 вместо 1,5%).

Наиболее значительное изменение зафиксировано в отношении статистики за март: если в прошлом месяце Росстат оценивал промышленный рост в марте только в 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то теперь оценка выросла в восемь раз — до 2,4%. Пересмотрены данные и за другие месяцы: в январе рост на 1,5% (раньше — 1,1%), в феврале — 4,8% (раньше — 3,3%).

Несмотря на это, в целом с января по сентябрь по-прежнему фиксируется спад в российской экономике за счет негативной статистики во втором и третьем квартале. Спад во втором квартале оценивается в 6,5% (раньше — в 9,5%), в третьем — в 5%.

Всего с января по сентябрь российская экономика сократилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото:Jason Alden / Bloomberg

В комментарии к данным ведомство указывает, что причиной пересмотра статистики стали особенности методологии: предприятия обязаны предоставлять информацию о результатах своей деятельности на четвертый рабочий день после отчетного месяца и из-за этого часто передают в Росстат предварительные данные. «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше «пессимисты», чем «оптимисты», и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», — заметили в Росстате. Также данные были изменены в связи с уточнением информации о деятельности малых предприятий, так как они исследуются раз в квартал.

На увеличение индекса промышленного производства, сообщают в Росстате, оказали влияние производство химических веществ и химических продуктов (прирост на 0,7 п.п.), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (прирост на 13,7 п.п.), готовых металлических изделий (прирост на 18,5 п.п.), компьютеров, электронных и оптических изделий (прирост на 33,1 п.п.), транспортных средств (до 9,5 п.п.).

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По оценкам Счетной палаты, падение ВВП России будет в диапазоне 4,2–4,8% в 2020 году — больше ожидаемого правительством. И базовый, и консервативный прогнозы Минэкономразвития предполагают снижение ВВП на 3,9% в 2020 году.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Георгий Тадтаев
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