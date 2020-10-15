Росстат улучшил данные о промышленном производстве в России в пандемию

Изменения в оценке темпов роста промышленного производства в некоторые месяцы оказались многократными, например оценку за март Росстат улучшил в восемь раз

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Росстат опубликовал новые данные о промышленном производстве в России с начала года по сентябрь. Ведомство пересмотрело данные в лучшую сторону: так, оценка промпроизводства в первом квартале улучшилась почти в два раза (2,9 вместо 1,5%).

Наиболее значительное изменение зафиксировано в отношении статистики за март: если в прошлом месяце Росстат оценивал промышленный рост в марте только в 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то теперь оценка выросла в восемь раз — до 2,4%. Пересмотрены данные и за другие месяцы: в январе рост на 1,5% (раньше — 1,1%), в феврале — 4,8% (раньше — 3,3%).

Несмотря на это, в целом с января по сентябрь по-прежнему фиксируется спад в российской экономике за счет негативной статистики во втором и третьем квартале. Спад во втором квартале оценивается в 6,5% (раньше — в 9,5%), в третьем — в 5%.

Всего с января по сентябрь российская экономика сократилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.