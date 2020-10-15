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Кудрин выступил в защиту расходов на оборону

Глава Счетной палаты заявил, что запланированное снижение оборонных расходов с 2,7% ВВП до 2,5% — это ниже того уровня, который он считает оптимальным для безопасности страны
Алексей Курдин
Алексей Курдин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Запланированное в федеральном бюджете снижение ассигнований на оборону до 2,5% ВВП к 2023 году уведет их ниже оптимального уровня для поддержки национальной безопасности, заявил председатель Счетной палаты Алексей Курдин на заседании комитета Госдумы, где рассматривается проект бюджета на три года.

«Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что выступал против повышения военных расходов до 3,4% ВВП в начале 2010-х годов.

«Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему. Потому что это сдерживает развитие других направлений, но я всегда говорил, что 2,8-2,9% — это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону», — продолжил он.

«Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП — в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание», — предостерег Кудрин.

А.Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов
Политика

Кудрин возглавлял министерство финансов с 2000 по 2011 годы. Он ушел в отставку после того, как занимавший пост президента России Дмитрий Медведев подверг его высказывания резкой критике на заседании комиссии по модернизации. До этого Кудрин заявлял, что не видит себя в новом правительстве, сославшись на ряд разногласий по экономической политике с действующим президентом. Сам Медведев тогда отметил, что одним из главных разногласий стал вопрос расходов, «включая военные расходы». С мая 2018 года Кудрин возглавляет Счетную палату.

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В ноябре 2019 года президент Владимир Путин объяснил, что страна уже прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется. Именно с этим связано снижение расходов на оборону. Глава государства признал, что в России идет общее сокращение расходов на оборону и безопасность. «Вы знаете об этом, связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны в связи с выходом и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, мы основной пик этой работы прошли», — пояснил тогда президент.

Автор
Владислав Гордеев
Алексей Кудрин военные расходы бюджет
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