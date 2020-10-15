Кудрин выступил в защиту расходов на оборону
Запланированное в федеральном бюджете снижение ассигнований на оборону до 2,5% ВВП к 2023 году уведет их ниже оптимального уровня для поддержки национальной безопасности, заявил председатель Счетной палаты Алексей Курдин на заседании комитета Госдумы, где рассматривается проект бюджета на три года.
«Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — сказал Кудрин.
Он напомнил, что выступал против повышения военных расходов до 3,4% ВВП в начале 2010-х годов.
«Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему. Потому что это сдерживает развитие других направлений, но я всегда говорил, что 2,8-2,9% — это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону», — продолжил он.
«Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП — в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание», — предостерег Кудрин.