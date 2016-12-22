Козак поддержал Чубайса в вопросе развития «зеленой» энергетики

Вице-премьер поручил оценить программу модернизации энергомощностей с учетом возобновляемых источников энергии (ВИЭ). За обязательную долю ВИЭ в проекте ДПМ-2 выступает глава «Роснано» Анатолий Чубайс

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минпромторгу и «Роснано» дополнительно оценить модернизацию энергомощностей с учетом возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил РБК представитель Козака Илья Джус по итогам совещания по вопросам развития возобновляемых источников электрической энергии.

В частности, поручено провести оценку проекта ДПМ-2 (новая программа модернизации энергомощностей) с учетом обязательного включения проектов производства оборудования для ВИЭ в национальный проект «Международная кооперация и экспорт в промышленности», уточнил представитель Козака.

Он отметил, что развитие рынка ВИЭ «рассматривается как стратегический приоритет не только с точки зрения повышения доли ВИЭ-генерации в общей энергосистеме страны, но и с точки зрения создания уникальных промышленных компетенций, способных создавать конкурентоспособный на мировых рынках продукт».

В прошлом году президент Владимир Путин одобрил программу модернизации энергетики на 1,5 трлн руб. за десять лет. Проект разработан на основе программы ДПМ (договоры о предоставлении мощности), которую придумал Анатолий Чубайс во время реформы РАО «ЕЭС» для привлечения инвесторов. Сам Чубайс выступает за то, что ДПМ-2 должна в полной мере учитывать интересы, касающиеся развития ВИЭ в России. По его мнению, которое он высказал в колонке на РБК, доля возобновляемых источников энергии в объемах ДПМ-2 должна быть не меньше 10 ГВт.

Идею Чубайса, в частности, не поддерживает Минэкономразвития. Как писал на прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Михаила Расстригина в Минэнерго, Минэкономразвития считает, что «зеленая» энергетика уже «в ближайшем будущем» в России сможет конкурировать с традиционной генерацией «на общерыночных принципах» и без господдержки.