Первый арест по делу о терактах в США

Федеральные власти США произвели первый арест по делу о терактах в Нью-Йорке и Вашингтоне. Как сообщает АР, решение об аресте было принято на основании того, что, по мнению властей, задержанный располагает информацией, имеющей непосредственное отношение к проводимому расследованию, а также высокой вероятности того, что он скроется от следствия. Как отмечают в Департаменте юстиции, в ордере на задержание подозреваемый именовался как свидетель. О месте проведения ареста власти не сообщают.

Также стало известно, что Федеральное бюро расследований США располагает информацией, согласно которой следующим объектом нападения террористов может стать Атланта, столица американского штата Джорджия. По словам представителей ФБР, пожелавших остаться неназванными, эти сведения были получены в ходе допросов лиц, знавших террористов, имеющих отношение к захвату четырех самолетов 11 сентября, сообщает АР.

Напомним, что Федеральное бюро расследований США уже обнародовало список из 19 человек, находившихся на борту четырех авиалайнеров двух американских авиакомпаний и причастных, по мнению Бюро, к совершению террористических актов. В заявлении Федерального бюро расследований, эти 19 человек называются не иначе как "угонщиками".

Несмотря на теракты в двух крупнейших городах страны, Соединенные Штаты по-прежнему проявляют желание поддерживать контакты с Северной Кореей, государством, называемым Госдепартаментом США в числе стран-спонсоров терроризма, заявил новый посол США в Южной Корее Томас Хаббард. Дипломат не видит причин, по которым теракты в США могли бы повлиять на американо-северокорейский переговорный процесс. Однако он отметил, что в связи с последними событиями в США политика США на Корейском полуострове отойдет на второй план, передает ABCNews.

Список стран, поддерживающих США, пополнил граничащий с Афганистаном Пакистан. Власти этой страны пообещали США предоставить любую помощь в борьбе с терроризмом, в том числе и в возможной военной операции США против Усамы бен Ладена и укрывающего его движения "Талибан". Об этом сообщает телеканал CNN. Власти США ранее запрашивали разрешение Пакистана на использование аэродромов и воздушного пространства страны и, может быть, территории для прохода войск при проведении операции против талибов.