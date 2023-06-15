Белоусов призвал россиян ответить на вопрос: «мы сами кто?»

Россиянам надо ответить на вопрос «мы сами кто?», считает Андрей Белоусов, пока с определением субъектности есть проблемы. На сессии «Горизонт-2040» обсудили вопросы «ментальной колонизации» и «великой тени», наброшенной Западом

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Кулаков / Росконгресс)

России необходимо выработать свою цивилизационную идею, которая основывалась бы на заботе о судьбе всего человечества. Такое мнение высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на сессии «Горизонт — 2040: Россия на карте мира» в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Ранее в интервью РБК Белоусов назвал эту сессию одной из ключевых на форуме.

«Цивилизация не бывает без цивилизационного проекта, цивилизационной идеи. Слава богу, у России в этом отношении очень богатая традиция. Мы можем вспомнить ту же самую соборность, которую развивал Достоевский и те же славянофилы», — сказал Белоусов.

Смысл соборности первый вице-премьер объяснил так: «Я тебя люблю не потому, что ты такой, как я, а потому что ты не похож на меня. И я свою идентичность определяю, глядя в тебя, потому что ты другой».

По мнению Белоусова, если Россия хочет строить многополярный мир, то у нее «должна быть идея». При этом он подчеркнул, что цивилизационная идея всегда строится вокруг судьбы всего человечества, а не судьбы нации. В России, по словам Белоусова, было всего две таких идеи. Первая — это концепция «Россия — третий Рим», идея христианской цивилизации. Вторая — это «красный проект» большевиков.

А в формуле «Православие, самодержавие, народность», к примеру, общей цивилизационной идеи нет, поскольку она отражает не судьбу человечества, а судьбу одной страны, считает первый зампред правительства.

«Кто мы?»

Белоусов убежден, что Россия сейчас активно демонстрирует миру свою собственную повестку. Но для того чтобы двигаться конструктивно, необходимо ответить на «достаточно сложный» вопрос «мы сами кто?», считает он.

Беседуя с журналистами в кулуарах форума, первый вице-премьер заметил, что сейчас есть «общее ощущение, что мир движется к катастрофе», и в ближайшие 20-30 лет произойдут фундаментальные изменения. Сейчас речь идет о выживании цивилизаций, уверен он.

«На карте останется тот, кто будет обладать потенциалом действий — правильных, неправильных — каких-то. Тот, кто будет обладать субъектностью. Выработка этой субъектности становится ключевым вопросом. У нас с субъектностью есть определенные проблемы», — сказал Белоусов.

По его словам, у России велик риск попасть в «ловушку идентичности». «Мы поняли, что мы не часть Запада, нас сейчас Запад утянет в эту яму, воронку, сам-то может выплывет, а нас не пустит. Мы не Запад, мы — Антизапад. Но мы опять определяем себя через Запад», — описал он проблему.

Идентифицировать себя как «Антизапад» означает делать то же, что Запад, но наоборот. «Нам нужно идентифицировать себя в своей собственной системе координат», — подчеркнул Белоусов.

Россия как государство-цивилизация

О том, что западная глобальная субъектность встроена в нашу ментальность как вирус, действующий в операционной системе, говорил на сессии философ Александр Дугин. Он назвал это «ментальной колонизацией», жертвой которой стала Россия. «Это некая форма такого цивилизационного нацизма — либеральный Запад», — отметил он.

По мнению Дугина, Россия хочет не победить Запад, а лишь «провинциализировать» его, сделать его одним из многих. «Мы фактически провинция Карфагена, которая говорит, что не хочет быть ментальной, политической, экономической, культурной, технологической колонией», — сказал он.

По словам Дугина, в отличие от национального государства, которое идет туда же, куда и остальные, то есть западные, страны, государство-цивилизация может определить собственную цель. «Русский субъект развития состоит из веры, опоры на традицию, державность, народность, человечность, русский логос, творческого броска в будущее — футуризма, технологического рывка», — перечислил он.

Кроме того, в основе русской субъектности, по мнению философа, лежит «сакральное миролюбие, которое не исключает войны». «Мы просто воюем, чтобы был мир», - сказал Дугин.

«Великая тень»

России необходимо действовать, исходя из ситуации «великой тени», которую Запад набросил на планету, «введя адские санкции», заявил на сессии директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. В результате, по его словам, в тень уходят транзакции, логистика, арбитраж, политика, культура, технологии. «Очевидно, что на перспективе 2040 года выиграет тот, кто научится лучше действовать, приспосабливаться к ситуации тени», — подчеркнул он.

«Несмотря на то, что они всю дорогу изображали из себя эльфов, они поступили как Саурон, набросив на мир сумрак. Как мы помним, для Мордора это плохо закончилось. И им это, наверное, вряд ли поможет, потому что в тени выигрывает тот, у кого нервы или другие части тела крепче», — сказал Чадаев, отсылая к трилогии «Властелин колец» Джона Толкина.

Дугин, в свою очередь, призвал подумать о «русских системах координат». «Русский голос или русский идеал, русская мера должны быть очень притягательны», — сказал он.

Он описал «привлекательный идеал» России. Сверху это «империя, русский третий Рим, «мы — русские, с нами бог», а «в конце фигура, некий треугольник, пирамида, который восходит и теряется за горизонтом». «Потенциал того, что мы империя — это колоссальный аттрактор будущего. Такая футурологическая империя», — отметил он.

На нижнем уровне этого образа России находится земля. «Вот эти атомы земли — она может быть территорией, асфальтом, плоскостью. А вот эта фрактальная русская земля, <…> идея специальной геометрии русской земли, почвы, этот уход из городов, плоскостей, которые построены утилитарно. Город — это чужое для русского человека в большинстве своем. А земля должна быть переосмыслена. Надо мерить землей и империей», — сказал философ.