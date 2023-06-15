Белоусов призвал россиян ответить на вопрос: «мы сами кто?»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
В Москве построят тоннель длиной 20 км для МЦД-5 Общество, 15:43
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
В Одессе позеленело море Политика, 15:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:26
ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области Пресс-релиз, 15:21
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии Политика, 15:19
Что за EBITDA? Все, что нужно знать про показатель каждому инвестору Инвестиции, 15:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ефимов сообщил о первом договоре по программе КРТ в «Новой Москве» Город, 15:17
«Ак Барс» представил тренера на новый сезон в образе Гэндальфа. Видео Спорт, 15:17
Бизнес платит дважды: что происходит с природоохранными платежами Pro, 15:14
«Дружественная» торговля: как нацпроект двигает российский экспорт Национальные проекты, 15:13
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 15:12
Белоусов призвал россиян ответить на вопрос: «мы сами кто?» Экономика, 15:12
Греф назвал неумение брать взятки преимуществом искусственного интеллекта Политика, 15:11
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Белоусов призвал россиян ответить на вопрос: «мы сами кто?»

Белоусов: России надо выработать цивилизационную идею, затрагивающую все человечество
Россиянам надо ответить на вопрос «мы сами кто?», считает Андрей Белоусов, пока с определением субъектности есть проблемы. На сессии «Горизонт-2040» обсудили вопросы «ментальной колонизации» и «великой тени», наброшенной Западом
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Кулаков / Росконгресс)

России необходимо выработать свою цивилизационную идею, которая основывалась бы на заботе о судьбе всего человечества. Такое мнение высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на сессии «Горизонт — 2040: Россия на карте мира» в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Ранее в интервью РБК Белоусов назвал эту сессию одной из ключевых на форуме.

«Цивилизация не бывает без цивилизационного проекта, цивилизационной идеи. Слава богу, у России в этом отношении очень богатая традиция. Мы можем вспомнить ту же самую соборность, которую развивал Достоевский и те же славянофилы», — сказал Белоусов.

Смысл соборности первый вице-премьер объяснил так: «Я тебя люблю не потому, что ты такой, как я, а потому что ты не похож на меня. И я свою идентичность определяю, глядя в тебя, потому что ты другой».

По мнению Белоусова, если Россия хочет строить многополярный мир, то у нее «должна быть идея». При этом он подчеркнул, что цивилизационная идея всегда строится вокруг судьбы всего человечества, а не судьбы нации. В России, по словам Белоусова, было всего две таких идеи. Первая — это концепция «Россия — третий Рим», идея христианской цивилизации. Вторая — это «красный проект» большевиков.

А в формуле «Православие, самодержавие, народность», к примеру, общей цивилизационной идеи нет, поскольку она отражает не судьбу человечества, а судьбу одной страны, считает первый зампред правительства.

«Кто мы?»

Белоусов убежден, что Россия сейчас активно демонстрирует миру свою собственную повестку. Но для того чтобы двигаться конструктивно, необходимо ответить на «достаточно сложный» вопрос «мы сами кто?», считает он.

Читайте на РБК Pro
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле

Беседуя с журналистами в кулуарах форума, первый вице-премьер заметил, что сейчас есть «общее ощущение, что мир движется к катастрофе», и в ближайшие 20-30 лет произойдут фундаментальные изменения. Сейчас речь идет о выживании цивилизаций, уверен он.

«На карте останется тот, кто будет обладать потенциалом действий — правильных, неправильных — каких-то. Тот, кто будет обладать субъектностью. Выработка этой субъектности становится ключевым вопросом. У нас с субъектностью есть определенные проблемы», — сказал Белоусов.

По его словам, у России велик риск попасть в «ловушку идентичности». «Мы поняли, что мы не часть Запада, нас сейчас Запад утянет в эту яму, воронку, сам-то может выплывет, а нас не пустит. Мы не Запад, мы — Антизапад. Но мы опять определяем себя через Запад», — описал он проблему.

Идентифицировать себя как «Антизапад» означает делать то же, что Запад, но наоборот. «Нам нужно идентифицировать себя в своей собственной системе координат», — подчеркнул Белоусов.

Россия как государство-цивилизация

О том, что западная глобальная субъектность встроена в нашу ментальность как вирус, действующий в операционной системе, говорил на сессии философ Александр Дугин. Он назвал это «ментальной колонизацией», жертвой которой стала Россия. «Это некая форма такого цивилизационного нацизма — либеральный Запад», — отметил он.

По мнению Дугина, Россия хочет не победить Запад, а лишь «провинциализировать» его, сделать его одним из многих. «Мы фактически провинция Карфагена, которая говорит, что не хочет быть ментальной, политической, экономической, культурной, технологической колонией», — сказал он.

По словам Дугина, в отличие от национального государства, которое идет туда же, куда и остальные, то есть западные, страны, государство-цивилизация может определить собственную цель. «Русский субъект развития состоит из веры, опоры на традицию, державность, народность, человечность, русский логос, творческого броска в будущее — футуризма, технологического рывка», — перечислил он.

Кроме того, в основе русской субъектности, по мнению философа, лежит «сакральное миролюбие, которое не исключает войны». «Мы просто воюем, чтобы был мир», - сказал Дугин.

«Великая тень»

России необходимо действовать, исходя из ситуации «великой тени», которую Запад набросил на планету, «введя адские санкции», заявил на сессии директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. В результате, по его словам, в тень уходят транзакции, логистика, арбитраж, политика, культура, технологии. «Очевидно, что на перспективе 2040 года выиграет тот, кто научится лучше действовать, приспосабливаться к ситуации тени», — подчеркнул он.

«Несмотря на то, что они всю дорогу изображали из себя эльфов, они поступили как Саурон, набросив на мир сумрак. Как мы помним, для Мордора это плохо закончилось. И им это, наверное, вряд ли поможет, потому что в тени выигрывает тот, у кого нервы или другие части тела крепче», — сказал Чадаев, отсылая к трилогии «Властелин колец» Джона Толкина.

Дугин, в свою очередь, призвал подумать о «русских системах координат». «Русский голос или русский идеал, русская мера должны быть очень притягательны», — сказал он.

Он описал «привлекательный идеал» России. Сверху это «империя, русский третий Рим, «мы — русские, с нами бог», а «в конце фигура, некий треугольник, пирамида, который восходит и теряется за горизонтом». «Потенциал того, что мы империя — это колоссальный аттрактор будущего. Такая футурологическая империя», — отметил он.

На нижнем уровне этого образа России находится земля. «Вот эти атомы земли — она может быть территорией, асфальтом, плоскостью. А вот эта фрактальная русская земля, <…> идея специальной геометрии русской земли, почвы, этот уход из городов, плоскостей, которые построены утилитарно. Город — это чужое для русского человека в большинстве своем. А земля должна быть переосмыслена. Надо мерить землей и империей», — сказал философ.

Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Андрей Белоусов ПМЭФ Александр Дугин национальная идея
Материалы по теме
На ПМЭФ обсудили гибель человечества и «гонку на деревянных протезах»
Политика
Белоусов заявил о роли России — хранителя традиционных ценностей Запада
Экономика
Андрей Белоусов: «Ядро устроено не из экономики, оно устроено из смыслов»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter