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ПМЭФ-2023 ,  
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Cобянин призвал не считать Москву «воронкой» для финансов России

Сергей Собянин призвал не считать Москву воронкой для финансов России
Москва ежегодно перечисляет в федеральный бюджет около 3 трлн руб., заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Москва не поглощает финансы других регионов России, а наоборот, выступает главным донором среди регионов. Об этом в интервью РБК в рамках ПМЭФ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он назвал неверным мнение, что Москва «является некой воронкой, которая всасывает все финансы страны и регионов».

«Наоборот, все крупные города являются донорами всей сельской местности, малых городов. Все крупные города. Возьмите даже Екатеринбург и область — Екатеринбург является главным донором области. Тюмень и окрестности — город Тюмень является главным. Москва является главным донором страны», — пояснил свою позицию мэр.

Cобянин призвал не считать Москву «воронкой» для финансов России
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Собянин отметил, что столица каждый год перечисляет в федеральный бюджет 3 трлн руб. и по мере роста ее экономики в бюджет поступает все больше средств. «Эти деньги, наоборот, перераспределяются в сторону регионов», — продолжил он.

По словам мэра, так и должен работать «нормальный механизм федерации» с перераспределением доходов через систему бюджетных дотаций, субсидий и субвенций.

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Московский градоначальник уже не первый раз выступает на эту тему. Так, в сентябре 2021 года он назвал Москву «крупнейшим донором страны». Рассуждения, что вся Россия кормит Москву, неверны: на самом деле почти половина налоговых поступлений от москвичей идет на обеспечение других регионов, пояснил тогда Собянин.

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять. То есть Москва является крупнейшим донором страны», — сказал мэр.

В августе 2018 года Собянин сообщил, что каждый десятый российский пенсионер получает пенсию за счет отчислений, которые делают в пенсионные фонды москвичи.

«Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в Фонд обязательного медицинского страхования», — сказал тогда мэр.

«Незаслуженных денег в Москве, я считаю, нет. Более того, есть такое предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот», — подчеркнул Собянин.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Илья Доронов
Сергей Собянин ПМЭФ федеральный бюджет
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