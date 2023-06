«Дружественная» торговля: как нацпроект двигает российский экспорт

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Российский товарный экспорт в 2022 году, несмотря на международные санкции, показал небывалый успех. Наших товаров за рубежом за минувший год было продано на $591,5 млрд, что стало историческим рекордом. Адаптироваться к новым реалиям российским экспортерам помогают разворот в сторону дружественных стран, а также поддержка со стороны государства благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

На долю дружественных стран сейчас приходится 70% российского экспорта, привела данные гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Оставшиеся 30% российского экспорта, по ее словам, по-прежнему уходят на рынки так называемых недружественных государств. «Действительно, там осталось большое количество дружественных нам потребителей нашей продукции», — уточнила глава РЭЦ. Она также выразила уверенность, что перспективы российского экспорта всегда будут оставаться достаточно высокими.

Какую господдержку могут получить экспортеры

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» запустили в 2018 году. Его ключевая цель — увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Благодаря нацпроекту в России создали комплексную систему финансовой и нефинансовой помощи действующим и потенциальным экспортерам.

Например, отечественные производители могут воспользоваться механизмом финансирования участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров. По данным РЭЦ, после введения западных санкций отечественные экспортеры стали чаще подавать заявки на участие в международных выставках, что сделало данную меру поддержки одной из самых популярных у отечественных производителей.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. По словам вице-президента РЭЦ Алексея Солодова, компенсация расходов на сертификацию очень актуальна для экспортеров, открывающих сейчас для себя новые рынки. «Подтверждение соответствия российской продукции требованиям, предъявляемым зарубежными покупателями, упрощает освоение таких рынков и стимулирует рост экспорта промышленной продукции, в том числе по приоритетным для нас направлениям», — объясняет он.

Еще одна мера господдержки — компенсация на логистические затраты. «Оптимизация расходов на транспортировку продукции — один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются большинство компаний, покоряющих внешние рынки, в том числе экспортеры промышленной продукции», — продолжает Солодов. Данная мера поддержки, по его словам, позволяет организациям высвободить средства на рост бизнеса и наращивать экспорт.

Помимо этого, производители могут получить консультации по актуальным запросам стран-импортеров. Для этого достаточно обратиться в российские торгпредства, Минпромторг России, РЭЦ и «Агроэкспорт», а также в региональные Центры поддержки экспорта.

Поддержка экспортеров в режиме онлайн

В 2020 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» правительство запустило цифровую платформу «Мой экспорт». Она создана для поддержки экспортеров по принципу «одного окна», обеспечивая предпринимателям онлайн-доступ к различным сервисам, помогающий в решении задач на всех этапах экспортной деятельности. Число зарегистрированных компаний на платформе сегодня превышает 14,5 тыс.

«Мы поставили для себя цель фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами. Обеспечить предпринимателям бесшовный доступ ко всем сервисам и услугам, необходимым при выходе на экспорт», — рассказывал вице-президент РЭЦ по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Если до недавнего времени экспортеру для получения господдержки и разрешительных документов нужно было обращаться в десятки ведомств, готовить большое количество сопровождающих бумажных документов, то теперь достаточно зарегистрироваться на цифровой платформе «Мой экспорт», которая откроет доступ к наиболее востребованным мерам поддержки экспорта, не погружаясь в бюрократические проблемы.

Сегодня на платформе экспортерам доступно свыше 100 услуг по четырем направлениям: государственные услуги, меры поддержки, бизнес-сервисы и аналитика. Также на платформе «Мой экспорт» работает b2b-маркетплейс услуг «Профессионалы экспорта», где компании могут найти подрядчиков и решить свои задачи в сфере внешнеэкономической деятельности. На сегодняшний день помощь профессионалов на платформе получили более 1,5 тыс. экспортеров.

Нацпроект в цифрах: За пять лет действия нацпроекта число экспортеров в России превысило 55 тыс.

Более 80 региональных Центров поддержки экспорта действует в субъектах России.

Более 30 тыс. экспортеров из 72 регионов России прошли семинары и курсы Школы экспорта РЭЦ.

В 7,5 раза увеличилось количество услуг платформы «Мой экспорт» с момента ее запуска в 2020 году.

$92 млрд составил совокупный объем экспорта зарегистрированных на платформе экспортеров за 2022 год.

Более 22 тыс. — среднее количество заказываемых на платформе услуг за год.

Единый бренд Made in Russia

Продвигать свою продукцию за рубежом экспортерам помогает единый национальный бренд «Сделано в России»/Made in Russia. В прошлом году программу перезапустили и сейчас бренд совместно развивают Российский экспортный центр и фонд «Росконгресс». Речь идет о системе добровольной сертификации «Сделано в России» и поддержке национального бренда Made in Russia: российские товары продвигаются за рубежом не под конкретными брендами, а с помощью единого национального бренда в виде «птички». Задача продвижения единого национального бренда «Сделано в России»/Made in Russia на внешние рынки — повысить доверие иностранцев к отечественной продукции и ее узнаваемость за рубежом.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Кейсы участников программы Волгоградская НПО «Броня» получила сертификат «Сделано в России»/Made in Russia и соответствующий логотип в 2022 году. Компания производит и экспортирует жидкие керамические теплоизоляционные, гидроизоляционные и огнезащитные покрытия в более чем 50 стран по всему миру. Так называемая «жидкая броня», тонкий слой которой наносят как краску, работает как изоляция и защита. «Получение маркировки «Сделано в России» прежде всего подтверждает добросовестность НПО «Броня» как надежного поставщика качественной продукции и в России, и за ее пределами, а также тот факт, что компания производит отечественную качественную и конкурентоспособную продукцию», — говорит генеральный директор ООО НПО «Броня» Александр Бояринцев. Российская компания «Инноватикс-СК» — производитель солнечной черепицы. Продукция компании — это одновременно и кровля, и мини-генератор электричества, с помощью которых можно, например, освещать дом или нагревать воду. Под национальным брендом Made in Russia «Инноватикс-СК» приняла участие на крупнейшей выставке Ближнего Востока Wetex в 2018 и 2022 годах. «Российский продукт вызвал чрезвычайно высокий интерес посетителей выставки. Более того, они прямо говорили: «Нечего стоять здесь, едем строить завод», — делится впечатлениями от общения с ближневосточными коллегами основатель компании Анатолий Кирсанов. По его словам, помимо стран Ближнего Востока интерес к продукции компании проявляет также Китай. Подать заявку на участие в программе и получить логотип «Сделано в России»/Made in Russia можно на сайте РЭЦ.

Что вдохновляет российский экспорт

С этого года у российского экспорта появились и свои музы. Их впервые представили в рамках ПМЭФ-2023 на стенде «Сделано в России». По замыслу авторов идеи из РЭЦ, пять муз экспорта олицетворяют наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса на внешних рынках: машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическая отрасль, медицина и IT.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

«Теперь у российского экспорта есть свои музы-покровительницы, которые под брендом Made in Russia будут вдохновлять компании. Эти образы — по сути маркетинговые, мы создали их на основе нашего опыта и исследований, которые проводили среди клиентов и покупателей российской продукции за рубежом, — пояснила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. — Именно так иностранные бизнес-партнеры видят наш экспорт, именно эти направления им кажутся привлекательными. И через стилизованные образы женщин в национальных костюмах мы передаем уникальность каждого из направлений и видение наших партнеров».

В образ музы машиностроительной отрасли авторы идеи вложили символы технологии, такие как инженерные чертежи, механические детали и схемы, а также современное промышленное оборудование. Все эти символы вместе формируют образ музы машиностроения, которая, как ожидается, будет вдохновлять инженеров и создателей техники на воплощение их идей в жизнь. Муза АПК символизирует богатство и разнообразие природы, а также значимость агропромышленного комплекса для экономики России и жизни людей во всем мире. Муза нефтехимической отрасли призвана вдохновлять работников промышленности на создание новых продуктов, увеличение производительности, борьбу за безопасность, развитие экологически чистых технологий и практик, а также их внедрение на мировые рынки. Муза медицины, как ожидается, будет вдохновлять на постоянное совершенствование своих знаний и навыков, постижение новых методов и технологий в медицинской науке, давать мотивацию и мудрость, чтобы помогать реализовывать проекты международного масштаба. Муза является наставником по теме здоровья при помощи новых современных технологий во всем мире. Муза IT воплощает в себе развитие и инновации в сфере информационных технологий. Она призвана помогать находить прорывные идеи и свежие технологические решения, которые влияют на самые разные аспекты жизни.

По словам главы РЭЦ, музы российского экспорта будут участвовать во всех важных экономических мероприятиях. В следующий раз их можно будет увидеть на главном экспортном форуме страны «Сделано в России» в октябре.