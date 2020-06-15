Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19

Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19. Всего на поддержку экономики будет потрачено 60 млрд крон ($9,04 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Дании.

Эта мера будет профинансирована за счет отпускных пособий, которые были заморожены, чтобы работающие получили их при уходе на пенсию.

Каждый работающий датчанин должен будет получить порядка 19 тыс. крон (почти $3 тыс.) помощи; за вычетом налогов эта сумма составит около 15 тыс. крон (почти $2,3 тыс.). Однако, по словам министра финансов Никорлая Уаммена, эти средства поступят на счета граждан не сразу, а постепенно — не позднее октября «из-за технических причин». «Датчане могут быть уверены, что деньги придут», — заявил он.

Материал дополняется.