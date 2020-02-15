Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму Политика, 15:38 ВШЭ проверит информацию о гомофобных высказываниях преподавателя Общество, 15:34 Биатлонист Устюгов счел беспределом решение о своей дисквалификации Спорт, 15:26 Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной Политика, 15:25 Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украине Политика, 15:20 Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией Политика, 15:05 Российская фристайлистка впервые выиграла зачет Кубка мира в хаф-пайпе Спорт, 15:04 Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность Экономика, 15:02 МВД предложило блокировать счета подозреваемых в наркоторговле без суда Общество, 14:44 Ширвиндт назвал «трепотней» данные об уходе с поста худрука Театра сатиры Общество, 14:40 СБР пообещал помочь Слепцовой и Устюгову оспорить дисквалификацию в CAS Спорт, 14:19 Макрон заявил об отсутствии позитива в санкциях против России Политика, 14:02 Боксера Кушиташвили пожизненно исключили из сборной России из-за кокаина Спорт, 13:42 Макрон описал два сценария отношений Европы с Россией Политика, 13:36
Экономика ,  
0 

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США считает, что выделенные Вашингтоном средства привлекут желающих вкладывать деньги в энергетику бывших соцстран
Газпром GAZP ₽232,5 -0,45% Купить
Майк Помпео (Фото: Mark Thomas / Global Look Press)

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.

«Инициатива трех морей» — соглашение о сотрудничестве, которое в 2016 году подписали государства, расположенные между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Участниками объединения являются Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. За исключением Австрии, все они являются членами НАТО, а до конца 1980-х являлись частью социалистического лагеря.

По его словам, деньги будут выделены через Финансовую корпорацию по международному развитию (государственное учреждение США). В Вашингтоне рассчитывают, что с их помощью удастся стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран, чтобы снизить их зависимость от России.

Также глава американского внешнеполитического ведомства вновь заявил, что США выступают против завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», который в Вашингтоне рассматривают как еще один рычаг давления Москвы на союзников, передал Reuters.

Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Политика

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, которая участвует в прокладке труб газопровода, заявила о приостановке работ. Вследствие этого завершение сроков строительства было перенесено. По словам Владимира Путина, ожидается, что трубопровод заработает к концу этого года или началу следующего.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Майк Помпео
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Помпео предложил губернаторам штатов «быть осторожнее» в делах с Китаем
Политика
В Крыму отреагировали на слова Помпео о потерянном для Киева полуострове
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter