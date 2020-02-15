Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США считает, что выделенные Вашингтоном средства привлекут желающих вкладывать деньги в энергетику бывших соцстран

Майк Помпео (Фото: Mark Thomas / Global Look Press)

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.

«Инициатива трех морей» — соглашение о сотрудничестве, которое в 2016 году подписали государства, расположенные между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Участниками объединения являются Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. За исключением Австрии, все они являются членами НАТО, а до конца 1980-х являлись частью социалистического лагеря.

По его словам, деньги будут выделены через Финансовую корпорацию по международному развитию (государственное учреждение США). В Вашингтоне рассчитывают, что с их помощью удастся стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран, чтобы снизить их зависимость от России.

Также глава американского внешнеполитического ведомства вновь заявил, что США выступают против завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», который в Вашингтоне рассматривают как еще один рычаг давления Москвы на союзников, передал Reuters.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, которая участвует в прокладке труб газопровода, заявила о приостановке работ. Вследствие этого завершение сроков строительства было перенесено. По словам Владимира Путина, ожидается, что трубопровод заработает к концу этого года или началу следующего.