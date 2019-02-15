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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Глава ПФР анонсировал новые ограничения для обналичивания маткапитала
Усиление ограничений связано с юридическими схемами, которыми пользуются злоумышленники, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Кроме того, сейчас ЦБ не контролирует ряд организаций, которые могут выдавать кредиты, добавил он
Глава ПФР Антон Дроздов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует новые ограничения по обналичиванию материнского капитала, рассказал в интервью ТАСС глава организации Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«В основном это связано с непростыми юридическими схемами, которые мы изучаем, и мы обратились в Минтруд, чтобы нам дали дополнительные возможности [контроля]», — сказал Дроздов. В частности, в ПФР хотят, чтобы им предоставляли «ряд дополнительных документов об использовании маткапитала, что средства действительно переведены на счет застройщика». «Есть случаи, когда отказываются от контракта, а мы об этом не знаем», — подчеркнул глава Пенсионного фонда России.

Существуют институты и организации, которые имеют право давать кредит, но ЦБ их не контролирует, отметил Дроздов. «Контроль здесь пока более лояльный, чем за кредитными организациями. Мы идем по пути, чтобы эти организации не работали с материнским капиталом или имели устойчивую репутацию», — уточнил он.

В России программа материнского капитала, который могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок, заработала в 2007 году. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования для детей или формирование накопительной трудовой пенсии матери.

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Лжепокупатели и ветхое жилье: как мошенничают с материнским капиталом

Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. руб., впоследствии эта сумма индексировалась, достигнув 453 тыс. руб. В декабре 2016 года президент Владимир Путин подписал закон о заморозке индексации маткапитала до 1 января 2020 года. Летом 2018 года в ПФР рассказали, что после разморозки размер маткапитала составит 470 тыс. руб., а в 2021 году увеличится до 489 тыс. руб.

Деньги на детей. Мировой опыт

Германия

Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего. 

Франция

При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.

США 

В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.

Великобритания

Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта. 

Китай

По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы

Автор: Григорий Дубов
Теги: ПФР, маткапитал, обналичивание средств
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