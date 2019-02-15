Глава ПФР анонсировал новые ограничения для обналичивания маткапитала

Усиление ограничений связано с юридическими схемами, которыми пользуются злоумышленники, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Кроме того, сейчас ЦБ не контролирует ряд организаций, которые могут выдавать кредиты, добавил он

Глава ПФР Антон Дроздов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует новые ограничения по обналичиванию материнского капитала, рассказал в интервью ТАСС глава организации Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«В основном это связано с непростыми юридическими схемами, которые мы изучаем, и мы обратились в Минтруд, чтобы нам дали дополнительные возможности [контроля]», — сказал Дроздов. В частности, в ПФР хотят, чтобы им предоставляли «ряд дополнительных документов об использовании маткапитала, что средства действительно переведены на счет застройщика». «Есть случаи, когда отказываются от контракта, а мы об этом не знаем», — подчеркнул глава Пенсионного фонда России.

Существуют институты и организации, которые имеют право давать кредит, но ЦБ их не контролирует, отметил Дроздов. «Контроль здесь пока более лояльный, чем за кредитными организациями. Мы идем по пути, чтобы эти организации не работали с материнским капиталом или имели устойчивую репутацию», — уточнил он.

В России программа материнского капитала, который могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок, заработала в 2007 году. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования для детей или формирование накопительной трудовой пенсии матери.