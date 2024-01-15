Oxfam: 4,8 млрд человек стали беднее, чем они были в 2019 году

Аналитики подсчитали, что 5 млрд человек в мире обеднели с 2019 года

Почти половиной (43%) мировых активов владеет 1% богатейших людей, сообщает Oxfam. За два года миллиардеры увеличили свои состояния, в то время как 4,8 млрд человек стали беднее

Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press

Впервые за четверть века увеличился разрыв между глобальным Севером и глобальным Югом, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam в новом отчете «Inequality Inc». По ее данным, на глобальный Север приходится 69,3% всего мирового дохода и 74,2% доходов миллиардеров. При этом, согласно статистике, на Севере проживает 20,6% мирового населения.

Термины «глобальный Север» и «глобальный Юг» используют для обозначения экономических, социальных и политических различий между развитыми (Север) и развивающимися (Юг) странами. К глобальному Северу обычно относят страны Европы и Северной Америки, Австралию, Японию, Израиль. К глобальному Югу — Индию, Китай, Бразилию, Мексику, страны Африки и др.

В целом, согласно отчету, 1% богатейших людей мира владеет 43% всех мировых активов. За последние два года они накопили почти две трети (63%, $26 трлн) новых доходов, говорится в другой публикации организации. На оставшиеся 99% населения пришлось $16 трлн. При этом, отмечается в отчете, 4,8 млрд человек стали беднее, чем они были в 2019 году.

«Люди во всем мире работают больше и напряженнее, часто за нищенскую зарплату на нестабильных и небезопасных работах. Заработная плата почти 800 миллионов работников не поспевает за инфляцией, и за последние два года они потеряли 1,4 трлн евро, что эквивалентно почти месяцу (25 дням) потери заработной платы на каждого работника», — говорится в аннотации к докладу.

В то же время пять богатейших миллиардеров ЕС с 2020 года увеличили состояния на 76% (с €244 до €429 млрд) со скоростью €5,7 млн в час, в то же время 99% населения союза стали беднее, пишет Oxfam. 22 крупнейшие компании ЕС заработали €172 млрд чистой прибыли в период с июля 2022 по июнь 2023 года, что на 66% больше, чем их средняя прибыль за 2018-2021 годы.

В докладе говорится, что если нынешние тенденции сохранятся, то в течение десятилетия в мире появится первый триллионер, но бедность не будет искоренена еще в течение 229 лет. В качестве одного из способов решения проблемы организация предлагает ввести прогрессивный налог на имущество мультимиллионеров и миллиардеров. По подсчетам Oxfam, введение такого налога в размере 2-5% в ЕС может ежегодно приносить €286,5 млрд, что покроет 40% средств фонда восстановления Евросоюза.