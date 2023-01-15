Экономисты оценили вероятность рецессии в США в 2023 году

WSJ: экономисты оценили вероятность рецессии в США в этом году в 61%

Хотя показатели инфляции в США продолжают улучшаться, опрошенные WSJ экономисты полагают, что рецессия может наступить с вероятностью 61%

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Хотя инфляция в США продолжает снижаться, экономисты считают, что повышение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к спаду в 2023 году, следует из ежеквартального исследования The Wall Street Journal.

В опросе WSJ, проведенном 6-10 января, участвовал 71 человек. В среднем они оценивают вероятность рецессии в 61%. В октябре этот показатель составлял 63%.

Как пишет газета, Федеральная резервная система хотела прибегнуть к «мягкой посадке» — политике, когда инфляция замедляется, но число рабочих мест не сокращается слишком сильно, чтобы не спровоцировать рецессию. Однако три четверти участников опроса считают, что в этом готу такой ситуации не получится добиться.

По данным Минтруда США, в декабре инфляция замедлилась до минимума с 2021 года: потребительские цены по итогам месяца выросли в годовом исчислении на 6,5%. Годовая инфляция продолжила замедление после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре и июньского максимума в 9,1%. Респонденты, опрошенные WSJ, полагают, что к концу 2023 года показатель упадет до 3,1% а в 2024-м — до 2,4%.

Несмотря на это, говорят экономисты Deutsche Bank Бретт Райан и Мэтью Луццетти, ФРС «еще предстоит долгий путь». Они считают, что регулятор сохранит жесткую политику, «чтобы восстановить баланс рынка труда и ценовой стабильности», а это приведет к резкому росту безработицы и рецессии. В 2022 году ФРС семь раз повышала ставку, в последний раз — в декабре, до 4,25–4,5% годовых. Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман 10 января пообещала, что регулятор продолжит повышать ставку.

По оценке опрошенных WSJ экономистов, в первом квартале 2023 года ВВП США вырастет на 0,1% в годовом выражении, а во втором сократится на 0,4%. В третьем квартале роста на будет, а в четвертом он составит 0,6%. Всемирный банк ожидает, что ВВП США в 2023 году увеличится на 0,5%.