«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Партию сжиженного природного газа из Сингапура в Калининград доставит судно «Маршал Василевский», она предназначена для запуска нового терминала «Газпрома» в Калининградской области

Фото: Александр Семенов / ТАСС

Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский». Об этом сообщил РБК представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

По словам Куприянова, СПГ, который «Маршал Василевский» везет из Сингапура, будет использован для запуска и наладки построенного в Калининградской области терминала. Он также указал, что на судно загружен СПГ из портфеля «Газпрома»: у компании есть контракт на поставку сингапурского СПГ наряду с сырьем других поставщиков. Судно прибудет в пункт назначения 15 декабря.

Регазификационный терминал «Газпрома» находится вблизи поселка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Он предназначен для снабжения области газом.

В дальнейшем СПГ для нужд Калининградской области может поставляться со строящегося сейчас терминала по производству СПГ на компрессорной станции Портовая, добавил Куприянов. Она расположена на побережье Балтийского моря в бухте Портовая, рядом с городом Выборг Ленинградской области.

В конце ноября газета «Коммерсантъ» сообщила о завершении строительства терминала в Калининградской области, тогда же «Маршал Василевский» вышел из Сингапура в Калининград. По информации издания, на судне находятся 170 тыс. куб. м СПГ, закупленного по $360 за 1 тыс. куб. м.

По оценкам газеты, использование терминала может принести убытки в 27 млрд руб. в год из-за разницы в ценах на СПГ и стоимостью газа в Калининградской области (4,84 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м). Отмечается, что «Газпром» планирует поставлять СПГ в Калининградскую область со своего завода в Выборге, который планируется запустить в 2019 году.