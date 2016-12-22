«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский». Об этом сообщил РБК представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.
По словам Куприянова, СПГ, который «Маршал Василевский» везет из Сингапура, будет использован для запуска и наладки построенного в Калининградской области терминала. Он также указал, что на судно загружен СПГ из портфеля «Газпрома»: у компании есть контракт на поставку сингапурского СПГ наряду с сырьем других поставщиков. Судно прибудет в пункт назначения 15 декабря.
Регазификационный терминал «Газпрома» находится вблизи поселка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Он предназначен для снабжения области газом.
В дальнейшем СПГ для нужд Калининградской области может поставляться со строящегося сейчас терминала по производству СПГ на компрессорной станции Портовая, добавил Куприянов. Она расположена на побережье Балтийского моря в бухте Портовая, рядом с городом Выборг Ленинградской области.
В конце ноября газета «Коммерсантъ» сообщила о завершении строительства терминала в Калининградской области, тогда же «Маршал Василевский» вышел из Сингапура в Калининград. По информации издания, на судне находятся 170 тыс. куб. м СПГ, закупленного по $360 за 1 тыс. куб. м.
По оценкам газеты, использование терминала может принести убытки в 27 млрд руб. в год из-за разницы в ценах на СПГ и стоимостью газа в Калининградской области (4,84 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м). Отмечается, что «Газпром» планирует поставлять СПГ в Калининградскую область со своего завода в Выборге, который планируется запустить в 2019 году.Строительство терминала стартовало в начале 2017 года, сообщал «РБК-Калининград». Его мощность составит 2,7 млрд куб. м в год, стоимость проекта оценивается в 21,26 млрд руб. Терминал планируют подключить к существующему газопроводу в районе калининградского подземного газохранилища. В ноябре 2018 года «Газпром» объявил о заключении контракта с компанией «Геобурмонтаж», которая займется восстановлением водозаборных скважин подземного хранилища. Сумма сделки составила 5,9 млн руб.