ЦБ аннулировал лицензию у принадлежащего украинцам московского банка

Рунэтбанк занимает 640-е место в банковской системе России. Причиной аннулирования лицензии стало решение акционеров о ликвидации банка

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Рунэтбанка. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Центробанка.

Это было сделано после того, как собрание акционеров Рунэтбанка приняло решение о ликвидации кредитной организации. Он был зарегистрирован в мае 1994 года.

В число акционеров банка входят компании Cristela Limited (72,5% в уставном капитале), Arviti Limited (13,7%) и Micro-Invest (13,7). Владельцами трех компаний являются граждане Украины Михаил Комиссарук, Янита Римш и Владимир Фельдман. В состав совета директоров входят Дмитрий Демин, Михаил Блантер, Яна Савенкова, Михаил Иртлач и Сергей Павлюковский.

По данным на 30 июня 2018 года, капитал банка составлял 82 млн руб., при этом обязательства банка равнялись 236 млн руб., активы — 319,2 млн руб.

В начале декабря ЦБ отозвал лицензию у столичного Златкомбанка из-за того, что эта кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска. Регулятор отмечал, что банк не предоставлял полную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, чем нарушил ряд нормативных актов, в том числе по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.