ЦБ лишил лицензии московский Златкомбанк

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций столичный Златкомбанк, который занимал 405-е место в банковской системе страны. В сообщении регулятора указывается, что эта финансовая организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска.
В Банке России отметили, что Златкомбанк неоднократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности, не предоставлял полную и корректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Помимо этого, руководство банка было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций.
Златкомбанк — участник системы страхования вкладов. В сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) указывается, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 20 декабря 2018 года.
Златкомбанк был создан в 1990 году в Челябинской области, а в Москву переехал в 2004 году.
В марте 2017 года ЦБ привлекал к административной ответственности руководителя Златкомбанка в связи с подозрениями в легализации доходов, полученных преступным путем. В результате топ-менеджеру, имя которого не называлось, было вынесено предупреждение.