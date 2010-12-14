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Цены на нефть снова начали расти
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Цены на нефть снова начали расти
Экономика, 14 дек 2010, 03:41
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Цены на нефть снова начали расти
Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 13 декабря 2010г. повысилась на 0,82 долл. и составила 88,61 долл./барр.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов повысилась на 0,71 долл. и составила 91,19 долл./барр.

Положительная динамика в ценах по сделкам во многом обусловлена данными из Китая о рекордном росте переработки нефти в этой стране по итогам ноября 2010г. Как сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Главное статистическое бюро КНР, переработка нефти в стране, по итогам ноября 2010г., достигла 36,65 млн т (порядка 8,95 млн барр./день), что на 10,3% выше показателя ноября 2009г. В то же время за период январь-ноябрь 2010г. объем нефтепереработки достиг 384,6 млн т, что на 13,6% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Росту цен на нефть также способствуют технические покупки нефтяных фьючерсов, которые за минувшую неделю заметно подешевели. Так, нефть на биржах дешевела трижды - 7, 8 и 10 декабря с.г. В результате, к концу минувшей недели, цены на нефтяные фьючерсы установились на самом низком уровне с начала текущего месяца. При этом официальная цена нефти WTI понизилась за неделю на 1,4 долл./барр., или на 1,6%, а баррель нефти Brent стал дешевле на 94 цента, или на 1,0%.

В столице Эквадора г.Кито 11 декабря 2010г. состоялось совещание министров энергетики стран-участниц международной организации экспортеров нефти ОПЕК по вопросу добычи и поставок черного золота на мировой рынок. Как и ожидалось, министры нефти ОПЕК приняли решение сохранить существующий объем поставок, который без учета нефтедобычи Ирака официально составляет 24,854 млн барр./день.

Теги: Brent
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