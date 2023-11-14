Лукашенко: в Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию

Лукашенко рассказал о преступных схемах с экспортом молока в Россию

В Белоруссии была вскрыта коррупционная схема при экспорте молочной продукции в Россию с участием должностных лиц — в том числе из правительства, сообщил Лукашенко. По делу «Бабушкиной крынки» задержаны 26 человек

Работники на заводе «Бабушкина крынка» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию, к которым были причастны и должностные лица. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович [премьер-министр Роман Головченко], тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие», — сказал Лукашенко.

О вскрытой схеме он рассказал на примере могилевского предприятия «Бабушкина крынка», чей руководитель сформировал «команду» из числа приближенных знакомых и родственников и начал «новую сбытовую политику».

Всего сотрудники правоохранительных органов взяли в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию молочной продукции белорусских предприятий.

У владельцев белорусских фирм были подконтрольные субъекты хозяйствования в России, что позволяло им продавать продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу.

Некоторые коммерсанты путем подкупа получали право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу с возможностью закупки по более низкой цене.

Подобная преступная схема стала возможной, так как правительство Белоруссии не выработало систему реализации продукции, подчеркнул Лукашенко.

Председатель КГБ Иван Тертель уточнил, что в результате оперативной деятельности было задержано 26 человек, 15 из них арестованы.