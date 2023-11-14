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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Bloomberg узнал о росте экспорта газа из Израиля в Египет на 60% в ноябре

Bloomberg: в ноябре поставки газа из Израиля в Египет увеличились на 60%
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Экспорт газа из Израиля в Египет в ноябре увеличился на 60% на фоне угасания опасений по поводу безопасности из-за войны с ХАМАС и открытия крупного месторождения, пишет Bloomberg. Это может привести к росту экспорта СПГ Египтом
Фото: Chevron / israel.chevron.com
Фото: Chevron / israel.chevron.com

В ноябре экспорт газа из Израиля в Египет увеличились на 60%, поскольку опасения по поводу безопасности из-за войны Тель-Авива и исламистского движения ХАМАС ослабли и возобновилась добыча на крупном газовом месторождении, сообщил Bloomberg источник, знакомый с египетским импортом.

Собеседник агентства уточнил, что поставки выросли с примерно 250 млн куб. футов в день (около 7,5 млн куб. м) до 350-400 млн куб. футов (10,5-12 млн куб.м). Отмечается, что это составляет почти половину от нормального довоенного уровня.

13 ноября компания Chevron возобновила поставки газа с месторождения Тамар. Оно было закрыто по соображениям безопасности после атаки ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября. Месторождение находится в в 25 км от города Ашдод вдоль южного побережья Средиземного моря Израиля. Около 20% газа с месторождения обычно поступает в соседние Египет и Иорданию, ожидается, что оно выйдет на полную мощность в течение нескольких дней, говорили отраслевые источники Reuters.

На этой неделе, вероятно, возобновит работу и Восточно-Средиземноморский газопровод, который проходит от израильского Ашкелона, расположенного к северу от сектора Газа, до египетского Ариша, заявили три источника Bloomberg, знакомые с ходом работ. Поставки по более длинному маршруту через Иорданию.

Как отмечает агентство, Египет использует часть израильского топлива на свои нужды, а оставшиеся объемы экспортирует в виде сжиженного природного газа (СПГ), главным образом в Европу. Однако неясно, вырастет ли египетский экспорт СПГ, поскольку местное потребление остается высоким из-за более жаркой, чем обычно, погоды, говорится в статье.

План египетского правительства состоял в том, чтобы возобновить экспорт СПГ в Европу в октябре, но война сократила поставки газа. Согласно прогнозам BloombergNEF, экспорт СПГ из Египта этой зимой может быть на 40% ниже, чем прогнозировалось месяцем ранее. Агентство пишет, что в прошлом году страна отгрузила 80% своего СПГ в Европу на фоне намерения ЕС отказаться от российского топлива.

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13 ноября глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над севером сектора Газа. По его словам, боевики бегут на юг региона, а на их базы проникают и грабят их мирные жители.

ХАМАС после этого запросил пятидневное перемирие, чтобы освободить 200 палестинских детей и 75 женщин, которые находятся в израильских тюрьмах, в обмен на 50-70 женщин и детей из числа заложников, сообщило боевое крыло группировки «Бригады Аль-Кассам».

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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