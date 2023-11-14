Bloomberg: в ноябре поставки газа из Израиля в Египет увеличились на 60%

Bloomberg узнал о росте экспорта газа из Израиля в Египет на 60% в ноябре

Экспорт газа из Израиля в Египет в ноябре увеличился на 60% на фоне угасания опасений по поводу безопасности из-за войны с ХАМАС и открытия крупного месторождения, пишет Bloomberg. Это может привести к росту экспорта СПГ Египтом

Фото: Chevron / israel.chevron.com

В ноябре экспорт газа из Израиля в Египет увеличились на 60%, поскольку опасения по поводу безопасности из-за войны Тель-Авива и исламистского движения ХАМАС ослабли и возобновилась добыча на крупном газовом месторождении, сообщил Bloomberg источник, знакомый с египетским импортом.

Собеседник агентства уточнил, что поставки выросли с примерно 250 млн куб. футов в день (около 7,5 млн куб. м) до 350-400 млн куб. футов (10,5-12 млн куб.м). Отмечается, что это составляет почти половину от нормального довоенного уровня.

13 ноября компания Chevron возобновила поставки газа с месторождения Тамар. Оно было закрыто по соображениям безопасности после атаки ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября. Месторождение находится в в 25 км от города Ашдод вдоль южного побережья Средиземного моря Израиля. Около 20% газа с месторождения обычно поступает в соседние Египет и Иорданию, ожидается, что оно выйдет на полную мощность в течение нескольких дней, говорили отраслевые источники Reuters.

На этой неделе, вероятно, возобновит работу и Восточно-Средиземноморский газопровод, который проходит от израильского Ашкелона, расположенного к северу от сектора Газа, до египетского Ариша, заявили три источника Bloomberg, знакомые с ходом работ. Поставки по более длинному маршруту через Иорданию.

Как отмечает агентство, Египет использует часть израильского топлива на свои нужды, а оставшиеся объемы экспортирует в виде сжиженного природного газа (СПГ), главным образом в Европу. Однако неясно, вырастет ли египетский экспорт СПГ, поскольку местное потребление остается высоким из-за более жаркой, чем обычно, погоды, говорится в статье.

План египетского правительства состоял в том, чтобы возобновить экспорт СПГ в Европу в октябре, но война сократила поставки газа. Согласно прогнозам BloombergNEF, экспорт СПГ из Египта этой зимой может быть на 40% ниже, чем прогнозировалось месяцем ранее. Агентство пишет, что в прошлом году страна отгрузила 80% своего СПГ в Европу на фоне намерения ЕС отказаться от российского топлива.

13 ноября глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над севером сектора Газа. По его словам, боевики бегут на юг региона, а на их базы проникают и грабят их мирные жители.

ХАМАС после этого запросил пятидневное перемирие, чтобы освободить 200 палестинских детей и 75 женщин, которые находятся в израильских тюрьмах, в обмен на 50-70 женщин и детей из числа заложников, сообщило боевое крыло группировки «Бригады Аль-Кассам».