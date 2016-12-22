Песков предсказал смену оттока капитала на приток

Пресс-секретарь президента уверен в наличии в России условий для обеспечения притока капиталов. В свою очередь глава Минэкономразвития полагает, что «новая волна прихода новых инвесторов» случится в следующий период стабильности

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Оснований для волнений из-за роста оттока капиталов из России нет, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что макроэкономическая ситуация в России стабильна, несмотря на «моменты волатильности», в которые капитал больше уходит за пределы страны.

«Разные конъюнктуры. Но при этом в стране сохраняются абсолютно свободные условия для инвестирования, а это залог того, что на смену оттоку придет приток», — подчеркнул Песков.

Ранее Банк России сообщил, что по итогам января—октября 2018 года отток капитала из России составил $42,2 млрд, что втрое превышает показатель первых десяти месяцев 2017 года. В сообщении ЦБ отмечалось, что причиной роста оттока стали операции банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что иностранные инвесторы по-прежнему проявляют большой интерес к инвестированию в экономику России.

«Понятно, что в любой период волатильности новые инвесторы (те, кто еще не работает на российском рынке) всегда берут паузу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, не торопятся таких стратегических решений принимать при волатильности. Соответственно, в следующий период стабильности мы увидим следующую волну прихода новых инвесторов», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

​​Накануне, 13 ноября, аналитики Райффайзенбанка отметили, что рекордный уровень вывоза капитала (в октябре отток достиг $10,3 млрд) обусловлен «не увеличением валютных активов банками, а иными факторами».

«По-видимому, на локальном рынке присутствует повышенный спрос на валюту, превышающий ее предложение, что может быть связано с поступлением выручки от проданных за рубеж товаров не в полном объеме или с погашением внешнего долга, а также с переводом сбережений, образующихся, в частности, от дивидендов, на опасениях санкций», — отмечают экономисты.