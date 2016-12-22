Цена нефти марки Brent упала на $5 за день

За одну торговую сессию баррель нефти марки Brent подешевел более, чем на $5, его цена опустилась ниже уровня $65. Предыдущие торги закрылись у отметки $70 за баррель. Падение за день составило более 7%

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

​На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки $65 за баррель и достигла отметки $64,64, свидетельствуют данные биржи ICE. Последний раз на этом уровне нефть торговалась в марте 2018 года.

Цена на нефть падает уже шестую неделю подряд, за вторник, 13 ноября, падение составило более 7%. На локальном максимуме 3 октября цена нефти превышала $86 за баррель, за два месяца баррель Brent подешевел более чем на $20.

Американская нефть марки WTI также подешевела, предыдущие торги закрылись на уровне $60 за баррель, по состоянию на 23:00 мск WTI торговалась ниже $55 за баррель, однако позже цена вновь поднялась немного выше этого уровня.

Падение цены нефти произошло после публикации доклада ОПЕК, в котором организация подняла прогноз по добыче нефти на 2018 и 2019 годы, а также констатировала увеличение добычи в октябре по сравнению с сентябрем. Рыночные игроки среагировали на избыток предложения и стоимость барреля пошла вниз.

1 ноября статистическое подразделения Министерства энергетики США сообщило, что страна вышла на первое место в мире по добыче нефти: в августе американские компании добывали 11,346 млн барр. нефти в день, тогда как в России этот показатель равнялся 11,21 млн барр.

Рост добычи стал заслугой не только компаний, работающих в Мексиканском заливе, так и благодаря производителям сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и Северной Дакоте.

В ноябрьском докладе ОПЕК говорилось, что среднесуточная добыча нефти в России в октябре 2018 года составила 11,6 млн барр., и это стало новым рекордом с советских времен. По сравнению с сентябрем ежесуточная добыча увеличилась на 50 тыс. барр. «Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 50 тыс. барр./день, до средних значений 11,6 млн барр./день, согласно предварительным оценкам», — заявили в организации. По сравнению с октябрем 2017 года этот показатель вырос на 290 тыс. барр./день.

Министр энергетики России Александр Новак ранее заявил, что корректировка цен на нефть связана с «определенностью по Ирану». «Мы увидели корректировку цен на нефть в последние недели, это связано с тем, что появилась определенность по Ирану, были приняты более мягкие чем ожидалось санкции, а рынок отыграл ту премию, когда цена повышалась из-за неопределенности», — сказал он по итогам заседания мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК.

