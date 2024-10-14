Китай удивился нежеланию Кубы отказаться от социализма
Публично Китай поддерживает право Кубы самостоятельно выбирать путь экономического развития, но в частном порядке китайские должностные лица давно призывают кубинское правительство перейти от вертикальной плановой экономики к более рыночной модели, как в Китае. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди экономистов и дипломатов.
Китайские чиновники были озадачены и разочарованы нежеланием властей Кубы провести решительные рыночные реформы, несмотря на вопиющую ситуацию в экономике, рассказали собеседники.
Пекин называет Гавану «хорошим братом, хорошим товарищем, хорошим другом». однако экономические связи двух стран слабы, отмечает FT. За последние 20 лет торговля Китая с Латинской Америкой выросла более чем в десять раз, объемы продолжают увеличиваться, однако импорт Кубой китайских товаров упал за пять лет к 2022 году с $1,7 млрд до $1,1 млрд.
Оба государства не публикуют статистику о китайских инвестициях на Кубу, однако кубинский экономист назвал их долю «смехотворно малой» от примерно $160 млрд, инвестированных Китаем в Латинскую Америку и Карибский бассейн в 2005-2020 годах.
Пандемия коронавируса навредила некогда важнейшей отрасли на острове — производству сахара, объемы упали рекордно низкого уровня за более чем столетие, в результате сахара с трудом хватает для удовлетворения внутреннего спроса. Такое положение привело к расторжению контракта об экспорте 400 тыс. т сахара в Китай.
«Китай — не папик Кубы. Отношения в основном состоят из солидарных заявлений. Ни для одной из этих стран их отношения не являются стратегическими», — сказал FT бывший сотрудник национальной разведки США по Латинской Америке Фултон Армстронг.
Сейчас Куба находится с самым серьезным финансовым кризисом за последние десятилетия, связанным с неэффективностью правительства, объясняла New York Times. Издание отмечает, что в последние годы власти ослабили экономические ограничения для увеличения числа предпринимателей. К весне 2024 года в частных организациях работали 1,5 млн кубинцев, что на 30% больше показателей 2021 года.
По официальным данным, экономика Кубы в 2023 году сократилась на 2%, а инфляция достигла 30% (против 77% в 2021-м). Независимые эксперты считают такую оценку заниженной, передавал AFP.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов