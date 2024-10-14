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Китай удивился нежеланию Кубы отказаться от социализма

Куба в последние годы столкнулась с 77%-й инфляцией, в связи с чем сняла некоторые ограничения для частного бизнеса, что помогло экономике. Как выяснила FT, Пекин озадачен стремлением Гаваны не проводить значимые рыночные реформы
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Публично Китай поддерживает право Кубы самостоятельно выбирать путь экономического развития, но в частном порядке китайские должностные лица давно призывают кубинское правительство перейти от вертикальной плановой экономики к более рыночной модели, как в Китае. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди экономистов и дипломатов.

Китайские чиновники были озадачены и разочарованы нежеланием властей Кубы провести решительные рыночные реформы, несмотря на вопиющую ситуацию в экономике, рассказали собеседники.

Пекин называет Гавану «хорошим братом, хорошим товарищем, хорошим другом». однако экономические связи двух стран слабы, отмечает FT. За последние 20 лет торговля Китая с Латинской Америкой выросла более чем в десять раз, объемы продолжают увеличиваться, однако импорт Кубой китайских товаров упал за пять лет к 2022 году с $1,7 млрд до $1,1 млрд.

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Гавана, Куба

Оба государства не публикуют статистику о китайских инвестициях на Кубу, однако кубинский экономист назвал их долю «смехотворно малой» от примерно $160 млрд, инвестированных Китаем в Латинскую Америку и Карибский бассейн в 2005-2020 годах.

Пандемия коронавируса навредила некогда важнейшей отрасли на острове — производству сахара, объемы упали рекордно низкого уровня за более чем столетие, в результате сахара с трудом хватает для удовлетворения внутреннего спроса. Такое положение привело к расторжению контракта об экспорте 400 тыс. т сахара в Китай.

«Китай — не папик Кубы. Отношения в основном состоят из солидарных заявлений. Ни для одной из этих стран их отношения не являются стратегическими», — сказал FT бывший сотрудник национальной разведки США по Латинской Америке Фултон Армстронг.

Сейчас Куба находится с самым серьезным финансовым кризисом за последние десятилетия, связанным с неэффективностью правительства, объясняла New York Times. Издание отмечает, что в последние годы власти ослабили экономические ограничения для увеличения числа предпринимателей. К весне 2024 года в частных организациях работали 1,5 млн кубинцев, что на 30% больше показателей 2021 года.

По официальным данным, экономика Кубы в 2023 году сократилась на 2%, а инфляция достигла 30% (против 77% в 2021-м). Независимые эксперты считают такую оценку заниженной, передавал AFP.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Куба Китай социализм плановая экономика рыночная экономика
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