Российские индексы выросли по итогам торгов

Торги на российском рынке акций завершились уверенным ростом ведущих биржевых индексов. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 3,19% - до 1362,86 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1441,24 пункта, что на 2,94% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 97,91 млрд руб., в РТС – 10,48 млн долл.

На ФБ ММВБ в лидерах роста по итогам торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+5,22%), ГМК "Норильский никель" (+5,01%), ЛУКОЙЛа (+2,26%), "Сургутнефтегаза" (+3,93%), "Уралкалия" (+6,23%), "Полюс золота" (+3,84%), "Северстали" (+3,74%) и "Газпром нефти" (+7,09%). В РТС выросли котировки Газпрома (+6,25%), "Норникеля" (+4,56%), Сбербанка (+3,48%), ФСК ЕЭС (+3,3%) и МТС (+4,43%).

Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина отмечает, что торги на российских площадках сегодня завершились ростом котировок наиболее ликвидных бумаг. Вышедшая в 16:30 мск статистика в США и отчет JP Morgan также поддержали позитивное настроение на рынке акций. Под конец торговой сессии в лидеры роста вырвались акции металлургического и телекоммуникационного секторов. Акции нефтегазового сектора завершили день на уровне с рынком. Акции банковского и электроэнергетического секторов оказались без существенного внимания покупателей.

Завтрашний день также будет насыщен новостями, которые могут оказать существенное влияние на ход торгов. В 15:30 мск и 16:00 мск соответственно опубликуют финансовые результаты за III квартал 2009г. Goldman Sachs и Citigroup. Также в 16:30 мск будет опубликован большой блок статистики в Штатах. Выйдут значение индекса потребительских цен и данные по безработице за прошедшую неделю.

"Индекс ММВБ сегодня завершил день у сопротивления на уровне 1365 пунктов. Продолжение роста приведет индекс к цели на уровне 1400 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на отметке 1320 пунктов", - подчеркнула Н.Выгодина.