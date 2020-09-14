Большинство учителей решили работать на пенсии из-за нехватки доходов

Большинство педагогов в России намерены продолжать работать после наступления пенсионного возраста, поскольку прожить на пенсию нельзя, следует из результатов опроса 40 тыс. преподавателей. Среди тех, кто старше 50 лет, таких 92%

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Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни, следует из результатов совместного исследования НПФ «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования (объединяет 4 млн педагогов, по собственным данным).

По итогам исследования 84% респондентов сообщили, что намерены продолжить работать после наступления пенсионного возраста, причем среди респондентов в возрасте старше 50 лет таких 92%. Основной причиной (ее назвали 89% участников опроса), чтобы не уходить с работы, является нехватка средств к существованию на пенсии, следует из результатов опроса.

В опросе методом анкетирования приняли участие более 40 тыс. работников образования (школьных педагогов, сотрудников детских садов, а также преподавателей вузов), которые являются членами Общероссийского профсоюза образования. Треть (32%) участников опроса — в возрасте от 20 до 40 лет, еще 33% — 40–50 лет и еще 35% — старше 50 лет. Чуть более половины респондентов проживают в городах, 15% — в поселках городского типа и 33% — сельские учителя. В опросе приняли участие педагоги из всех федеральных округов России.

Чем старше средний возраст респондентов, тем больше тех, кто считает, что на одну пенсию в старости не прожить: среди 20–30-летних так считают 94%, а после 50 лет — уже 99% учителей.

Особенности выхода на пенсию для педагогов

Для педагогов сохранен досрочный выход на пенсию — страховые выплаты назначаются не при достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги — не менее 25 лет. Но в рамках пенсионной реформы срок выхода на пенсию педагогических работников будет поэтапно увеличен — в общей сложности на пять лет, будет расти промежуток между выработкой специального стажа и реальным получением пенсии. На последнем этапе повышения учитель, выработавший стаж 25 лет в 2023 году, получит пенсию через пять лет, в 2028-м. В дальнейшем пятилетняя разница будет постоянной.

Из-за низких зарплат и сложности смены работы досрочное достижение прав на пожизненные пенсионные выплаты воспринимается педагогами скорее как доплаты к основному доходу — зарплате, а не в качестве полноценной замены утраченного заработка, констатирует руководитель центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Средний размер пенсий школьных учителей не превышает среднероссийский уровень пенсий, исключением является Москва, где существуют доплаты к пенсии, отметил сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Весь смысл пенсии по выслуге лет для педагогов заключается именно в том, что они получают дополнительную небольшую поддержку. Разумеется, на одну пенсию прожить нельзя», — считает он.

Средний размер пенсий россиян, по данным Росстата, в 2019 году составил 14,16 тыс. руб., а за первое полугодие 2020 года подрос до 14,95 тыс. руб. (.pdf). Средняя зарплата работников средних и крупных организаций в 2019 году составляла 47,87 тыс. руб., в январе—июне 2020 года — 49,6 тыс. Таким образом, коэффициент замещения пенсией утраченного заработка составляет в России 30%. Согласно конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией, стоит цель довести замещение пенсией утраченного заработка до 40%.

Более половины респондентов (55%) cчитают, что важно сохранить досрочный выход на пенсию для учителей, даже если это уменьшает ее будущий размер. 35% не определились с ответом, и только для 10% респондентов досрочный выход на пенсию не является важным фактором. Чем старше участник опроса, тем для него важнее сохранение права досрочного выхода на пенсию: 60% респондентов старше 50 лет выступают «за», а «против» — 45% в возрастной группе 20–30 лет. 36% учителей признались, что у них нет свободных денег, чтобы самостоятельно откладывать на пенсию, а еще 32% просто не верят в негосударственное пенсионное обеспечение, следует из результатов исследования.

Вопросы, связанные с формированием и начислением пенсий, относятся к компетенции Минтруда и ПФР, заявили в Минпросвещения в ответ на запрос РБК. Вопрос улучшения материального положения и повышения социального статуса педагогических работников, а также престижности и привлекательности педагогической профессии находится на особом контроле министерства, заверили в ведомстве.

Причины низкого уровня пенсий педагогов

Причина низких пенсий российских педагогов — это низкий размер зарплат, который не позволяет сформировать достойный уровень пенсионного обеспечения, констатировал проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По итогам 2019 года в среднем по России зарплаты школьных учителей составили 41,1 тыс. руб., следует из данных Росстата. Но в 65 из 85 российских регионов зарплаты школьных учителей ниже среднероссийского уровня. Хуже всего ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии, где учителя в школах зарабатывают 22–22,8 тыс. руб., в Дагестане, Чечне, Ивановской области, Мордовии, Тамбовской области, Калмыкии, Алтайском крае, Брянской области и Чувашии — от 23 тыс. до 26 тыс. руб.

Средние зарплаты преподавателей вузов по итогам прошлого года достигли 89,8 тыс. руб., но ситуация между регионами очень сильно отличается. Как минимум в 62 из 85 российских регионов зарплаты ниже среднего по России значения. Наименьший размер средних зарплат у преподавателей вузов в Северной Осетии — 44,5 тыс. руб., Карачаево-Черкесии — 45,78 тыс. руб., Кабардино-Балкарии — 48,13 тыс. руб., Дагестане — 48,15 тыс., Ивановской и Саратовской областях — 50,76 тыс. и 53 тыс. руб. Больше всего преподаватели вузов получают в Москве (153,7 тыс. руб.), ХМАО (138 тыс. руб.) и Камчатском крае (134 тыс. руб.).

Средняя зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений, по данным Росстата, в 2019 году составила 33,98 тыс. руб. Если бы пенсия дошкольного учителя дотягивала хотя бы до 40% зарплаты, то ее размер лишь ненамного превысил бы прожиточный минимум, то есть педагог при выходе на пенсию фактически оказывается на грани бедности, подчеркнул Сафонов.

По мнению Биезбардиса, инновационное развитие, предполагающее независимость от цен на нефть и газ, требует кратного роста бюджетных расходов на сферу образования с текущих 4–5% ВВП. Необходимо также стимулировать развитие частных образовательных учреждений. Именно рост текущих доходов способен изменить ситуацию, считает эксперт.