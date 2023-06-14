Греф не увидел «ошибки» в прежней интеграции с Западом

Построение экономики России, ориентированной на экспорт, в том числе в западные страны, не было стратегической ошибкой и сегодня дает возможность противостоять внешним шокам. Такое мнение высказал Герман Греф в интервью РБК

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Выстраивание до 2022 года глобально интегрированной экономики, в том числе закупающей импортные технологии и другие товары, нельзя считать ошибкой даже с учетом сегодняшней ситуации санкционного давления. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

По его словам, налаживаемая десятилетиями интеграция российской экономики в глобальные рынки сегодня позволяет противостоять внешним шокам. «Слава богу, что нам есть, что разворачивать с запада на восток. Если бы всего этого периода раньше не было, это касается не только нашей деятельности, но и деятельности наших предшественников [в том числе советского периода], нам бы нечего было сегодня обсуждать», — сказал он.

По оценке Грефа, формировавшийся в последние годы в мире тренд на глобализацию уступил место вектору на регионализацию. Тем не менее, международная деятельность и международное разделение труда сохранятся, подчеркнул он.

Регионализация проявляется в том числе в разделении рынка на дружественные и недружественные. При этом «перестроить внешнюю торговлю значительно проще, чем ее создавать с нуля», отметил Греф.

Вместе с тем глава Сбера признал, что участники мировой торговли зависят друг от друга, и ни одна страна не может полностью обеспечивать сама себя.

«У нас есть возможность поставлять товары, в которых мы конкурентоспособны, на большее количество рынков. И это для нас значительно более выгодная ситуация, нежели заниматься созданием некого натурального хозяйства. Масштаб целого ряда товарных рынков у нас недостаточен для строительства полноценного собственного производства. Вообще экономика будущего строится на глобальном потреблении, по-другому — невозможно», — отметил он.

О том, что глобализация в прежнем виде закончилась, а мир погрузится в «холодную войну 2.0.», писал в колонке для РБК в 2022 году глава ВТБ Андрей Костин. Он отмечал, что участие России в мировой глобализации после распада СССР принесло стране выгоды, а одним из бенефициаров стал современный финансовый сектор, который был создан всего за несколько лет практически с нуля на основе западных технологических платформ и инструментов ведения бизнеса.

Международный валютный фонд (МВФ) в феврале 2023 года указывал, что «геоэкономическая фрагментация» грозит откатить назад мировые достижения интеграции. По его оценкам, тренд на глобализацию (понимаемую как открытая свободная торговля между государствами) остановился после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов.