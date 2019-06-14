Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет

Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет

Эксперты Международного энергетического агентства назвали основной причиной резкого спада санкции, введенные США против Ирана

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Основной причиной столь резкого спада эксперты МЭА назвали введение США санкций в отношении покупателей иранской нефти, а также сокращение добычи в Нигерии и Саудовской Аравии.

В официальном бюллетене ОПЕК говорится, что среднесуточная добыча нефти во входящих в организацию странах в мае 2019 года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 236 тыс. барр. и составила 29,876 млн барр. При этом добыча нефти в Иране упала сразу на 227 тыс. барр. в сутки, в Нигерии — на 92 тыс. барр., в Саудовской Аравии — на 76 тыс., а в Венесуэле — на 35 тыс. Падение нефтедобычи в этих странах было отчасти компенсировано ростом в Ираке (+94 тыс. барр. в сутки), Анголе (+74 тыс.) и Габоне (+23 тыс.).

По подсчетам экспертов МЭА, в мае 2019 года страны ОПЕК перевыполнили запланированный соглашением с не входящими в картель странами (ОПЕК+) объем сокращения нефтедобычи на 33%.