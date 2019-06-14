«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов

Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Подлинность документа изданию подтвердили три федеральных чиновника.
При оценке регионов Минэкономразвития обращало внимание на следующие показатели:
- среднедушевые доходы населения;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- уровень безработицы;
- инвестиции в основной капитал.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов получил Курганскую область, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев будет курировать Адыгею, министр строительства Владимир Якушев — Марий Эл, а глава Минтруда Максим Топилин — Алтайский край.
Регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока не попали в список, так как ими занимаются отдельные министерства, отмечает газета.