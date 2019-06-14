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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов
Кураторов назначили для регионов с низкими экономическими показателями. Министры займутся выбором наиболее важных для регионов проектов и координацией ведомств, сообщили «Ведомости»
Максим Орешкин (слева) и Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Подлинность документа изданию подтвердили три федеральных чиновника.

При оценке регионов Минэкономразвития обращало внимание на следующие показатели:

  • среднедушевые доходы населения;
  • доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
  • уровень безработицы;
  • инвестиции в основной капитал.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов получил Курганскую область, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев будет курировать Адыгею, министр строительства Владимир Якушев — Марий Эл, а глава Минтруда Максим Топилин — Алтайский край.

Регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока не попали в список, так как ими занимаются отдельные министерства, отмечает газета.

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Чиновник из Минэкономразвития пояснил газете, что для попавших в список регионов будут определять приоритетные направления развития и необходимую инфраструктуру, а кураторы займутся координацией работы ведомств и выбором самых важных проектов.

Отчитываться о проделанной работе они будут перед правительством, а контролировать ее будет Мутко. Власти пока обсуждают, будут ли в рамках данной программы введены целевые показатели и санкции за их невыполнение, пишут «Ведомости».

Старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин считает, что ключевой проблемой для регионов является неравномерно распределенная налоговая база. Министры-кураторы, вероятно, помогут получить субъектам поддержку крупного бизнеса, но им нужно найти источники проблем регионов, добавил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: регионы, экономика
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