США прекращают бомбардировки острова Вьекес

Администрация Соединенных Штатов приняла решение о прекращении учебных бомбардировок на пуэрто-риканском острове Вьекес.

Сегодня об этом решении руководства Соединенных Штатов должно быть объявлено официально. Как ожидается, Пентагон также объявит об учреждении комиссии, которая займется поиском альтернативного варианта места проведения учений.

На условиях анонимности представитель министерства обороны США сообщил, что сегодня в Брюсселе глава военно-морского флота США Гордон Ингланд рекомендовал президенту Джорджу Бушу принять меры по выводу американских вооруженных сил с острова Вьекес в течение двух лет - до мая 2003 года. По словам источника, ВМФ Соединенных Штатов решили обнародовать это решение как можно быстрее, поскольку ситуация вокруг учебных бомбардировок становилась все более напряженной.

Напомним, что американские военно-морские силы использовали Вьекес как полигон на протяжении последних 60 лет, заявляя, что эти учения являются важнейшим элементом системы безопасности страны. В последнее время американские войска все чаще подвергались критике экологов, утверждавших, что маневры с бомбардировками представляют серьезную угрозу для здоровья 9100 местных жителей. Военное руководство эти обвинения отвергало.

Накануне принятия исторического решения у военной базы, находящейся на острове, прошла очередная акция протеста с требованием скорейшего прекращения учебных бомбардировок.