ЦБ: Курс рубля в первом квартале укрепился на 4,7%

Реальный эффективный курс рубля в первом квартале 2004г. укрепился на 4,7%, сообщил сегодня на съезде Ассоциации российских банков председатель Банка России Сергей Игнатьев. По его словам, в основном рост укрепления рубля связан с высокими ценами на нефть, мощным притоком иностранного капитала в декабре 2003 - январе 2004г.

С другой стороны, отметил он, Банк России несколько беспокоит такое укрепление реального эффективного курса рубля, но, добавил С.Игнатьев, у ЦБ РФ остаются возможности не допустить укрепления реального эффективного кура рубля в 2004г. свыше 7% и уложиться в этот целевой ориентир. Напомним, что с декабря 2002г. по декабрь 2003г. реальный эффективный курс рубля укрепился на 4,1%.

Также С.Игнатьев отметил, что к 1 апреля 2004г. более чем у четверти проверенных коммерческих банков были выявлены признаки фиктивного капитала.

По состоянию на 1 апреля 2004г. ЦБ проверил 638 коммерческих банков, и у 136 из них были выявлены признаки фиктивного капитала. Из этих 136 банков 15 кредитных организаций произвели корректировку самостоятельно, 21 банк произвел корректировку по требованию надзорных органов Банка России, с остальными банками ведется работа.

Глава ЦБ отметил, что в 2004г. ЦБ РФ продолжит работу по выявлению фиктивного капитала, поскольку речь идет о последовательной публикации некоторыми банками недостоверных сведений о собственном капитале. По словам С.Игнатьева, работа продолжится и по совершенствованию нормативной базы. В частности, он отметил, что Банк России уже подготовил инструкцию по формированию банками собственных средств и резервов на возможные потери по ссудам. С.Игнатьев призвал банкиров более внимательно относиться к кредитным рискам, их оценке и управлению ими в связи с ростом кредитной активности банков.