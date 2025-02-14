Россия не будет вводить плату за углерод в ближайшие годы

Вопрос введения в России платы для бизнеса за выбросы парниковых газов даже не стоит на повестке, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Власти России не обсуждают установление в стране так называемого углеродного налога — платы для бизнеса за выбросы парниковых газов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на Климатическом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Конечно, ни о какой плате за углерод в ближайшие годы речи не идет. Даже возвращаться к этим расчетам и обсуждению этих вопросов на горизонте до 2027–2028 годов, ставить этот вопрос в повестку бессмысленно», — сказал он.

Пункт о создании системы взимания платы за углерод содержался в проекте плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Из документа, содержание которого стало известно в декабре 2023-го, следовало, что система может быть запущена уже в 2028 году. Занимавший тогда пост первого замглавы Минэкономразвития Илья Торосов говорил РБК в январе 2024-го, что ведомство исходит «из поэтапного, сбалансированного подхода» к введению платы за углерод.

План мероприятий по реализации Стратегии низкоуглеродного развития пока так и не принят. Как сообщил Решетников журналистам, он будет интегрирован с вопросами энергоэффективности. В настоящий момент Минэкономразвития разрабатывает комплексную госпрограмму по энергосбережению и энергетической эффективности.

В беседе с журналистами Решетников подчеркнул, что вопросы выхода России из Парижского соглашения по климату не обсуждается, но страна будет придерживаться своей прагматичной и рациональной позиции в вопросах климата, основанной на национальных интересах. «Мы дальше последовательно будем продолжать свою линию и не будем шарахаться, как некоторые другие делают», — отметил он.

В частности, сейчас готовится новый ОНУВ (определяемый на национальном уровне вклад), сообщил министр. Это обязательный показатель по сокращению выбросов, который раз в пятилетку определяет для себя каждая страна — участник Парижского соглашения в зависимости от своих возможностей. Сейчас ОНУВ проходит согласование в администрации президента, уточнил Решетников.

Отвечая на вопрос РБК о признании нецелесообразным сценария применения дополнительных мер по декарбонизации, Решетников отметил, что вопрос еще обсуждается. Ранее на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата был опубликован Первый двухгодичный доклад по вопросам транспарентности. В нем описывались три сценария на горизонте до 2040 года: без каких-либо мер по декарбонизации, базовый вариант с принятыми на сегодняшний день мерами и с дополнительными мерами по декарбонизации. Сокращение выбросов парниковых газов, согласно докладу, возможно будет только в случае принятия дополнительных мер, однако этот сценарий называется экономически нецелесообразным в условиях санкционного давления на Россию.

По словам Решетникова, есть «очень много домыслов по поводу этого доклада». «Там вырвано все из контекста. Там несколько сценариев. Подготовил этот доклад пока Росгидромет — это не доклад, это проект доклада, он разослан на согласование. Он направлен в ведомства и, соответственно, ведомства к нему представят свои дополнения и комментарии», — сказал он.

Министр указал, что Минэкономразвития исходит из того, что «есть три сценария, разные сценарии». «А дальше политика будет определяться исходя из Стратегии низкоуглеродного развития. Задача достижения углеродной нейтральности к 2060 году и все наши цели в климатической повестке остаются неизменны, как и прагматический, реалистический подход к их достижению», — резюмировал он.