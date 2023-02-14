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Вице-председатель ФРС станет главным экономическим советником Байдена

Байден назначит вице-председателя ФРС Лейл Брейнард главой экономического совета
Вице-председатель ФРС Лейл Брейнард сменит Брайана Диза на посту главы Национального экономического совета США, о ее назначении объявят на этой неделе
Лейл Брейнард
Лейл Брейнард (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден назначит вице-председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард своим главным экономическим советником, пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg со ссылкой на источники.

Брейнард займет пост главы Национального экономического совета, сменив Брайана Диза. О его отставке Белый дом объявил 2 февраля. Байден сказал тогда, что Диз помог ему «претворить в жизнь [его] видение экономики и смог осуществить исторический переход от восстановления экономики к ее последовательному и стабильному росту».

Как пишет WSJ, о назначении Брейнард может быть объявлено на текущей неделе. Это поставит ее в один ряд с ключевыми игроками в области экономической политики в условиях продолжающейся борьбы с инфляцией, например с главой Минфина Джанет Йеллен (возглавляла ФРС с 2014 по 2018 год), отмечает Bloomberg.

В Белом доме и ФРС отказались от комментариев.

Брейнард 61 год. Она работает в ФРС с 2014 года, а в 2021-м стала вице-председателем службы. До 2013 года занимала должность помощника министра финансов США по международным вопросам. С 2001 по 2009 год работала в Брукингском институте в Вашингтоне, а в начале 1990-х преподавала прикладную экономику в Массачусетском технологическом институте.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Белый дом Экономика ФРС

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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