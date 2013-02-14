У.Баффет купил производителя кетчупов Heinz за 28 млрд долл.

Инвестиционный консорциум, состоящий из Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета и фонда 3G Capital, подписал юридически обязывающее соглашение о покупке американского производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz Co за 28 млрд долл. денежными средствами, включая долг компании Heinz. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Heinz.

Фото: Global Look Press

Сделка по приобретению соусного гиганта стала крупнейшей в истории пищевой промышленности. Владельцы Heinz получат по 72,5 долл. за акцию. По словам У.Баффета, 3G Capital обратилась к нему с предложением о совместной покупке Heinz в декабре 2012г.

Heinz называет заключенную сделку крупнейшей в корпоративном продовольственном секторе за все время. Без учета долга Heinz стоимость транзакции оценивается в 23,2 млрд долл. У.Баффет заявил американскому телевидению, что его компания внесет в покупку Heinz 12-13 млрд долл.

Сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, а также американскими регуляторами. Стороны ожидают, что она будет закрыта в III квартале 2013г.

Непосредственно холдинг Berkshire Hathaway потратит от 12 до 13 млрд долл. Отметим, что 72,5 долл. за акцию, предложенные У.Баффетом сотоварищи - на 19% больше самой высокой стоимости акций Heinz в истории.

Американская компания Heinz, основанная в 1869г. в Питтсбурге - крупнейший в мире производитель кетчупа (более 50% рынка США). Кроме того, Heinz производит соусы, соленья, супы и полуфабрикаты. В 2012 финансовом году выручка компании составила 11,6 млрд долл.

Berkshire Hathaway представляет собой инвестиционный конгломерат, владеющий финансовыми долями в целом ряде крупных корпораций (IBM, Procter & Gamble и др.), а также непосредственно управляющий рядом компаний (страховщик GEICO, железнодорожная компания Burlington Northern Santa Fe).

Совладельцем инвестиционной компании 3G Capital, объединившейся в Berkshire для покупки Heinz, является бразильский миллиардер Хорхе Пауло Леманн. В 2010г. эта компания приобрела сеть ресторанов быстрого питания Burger King за 4 млрд долл