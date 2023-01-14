В ДНР сообщили о вводе железных дорог в транспортную сеть России

Существенных препятствий для интеграции инфраструктуры ДНР и ЛНР в транспортную сеть России сейчас нет, подчеркнули в «Железных дорогах Донбасса»

Проводится работа по введению железных дорог ЛНР и ДНР в систему железнодорожного сообщения России. Об этом сообщил трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса», передает ТАСС.

«Проводится работа по организации стабильного и безопасного функционирования железнодорожного транспорта Донецкой и Луганской народных республик, а также их вхождения в систему железнодорожного сообщения России», — говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что сейчас нет существенных препятствий для интеграции.

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