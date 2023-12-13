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Национальные проекты ,  
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Наши марки: как нацпроект помогает насыщать внутренний и внешний рынки

Промышленность и торговля
Выставка-форум&nbsp;&laquo;Россия&raquo; на ВДНХ
Выставка-форум «Россия» на ВДНХ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сейчас в России складывается беспрецедентная ситуация: отечественные производители высокотехнологичной продукции все больше внедряются во внутренний рынок после ухода части иностранных компаний и, более того, наращивают экспорт товаров и услуг за границу. Во многом это стало возможным благодаря мерам господдержки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», который реализуется с 2018 года по решению президента России.

Поддержка офлайн и онлайн

Так, для производителей и поставщиков открыты региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом. Организации помогают в поиске иностранных клиентов, анализируют спрос на разные виды продукции, разбираются в иностранном законодательстве.

Другой эффективный способ расширить свой бизнес, найти новые рынки сбыта и зарубежных партнеров — участие в международных выставках и деловых миссиях. Государство учитывает эти потребности производителей и финансирует вовлеченность экспортеров в важные события деловой сферы.

Одним из таких ключевых мероприятий стал международный экспортный форум «Сделано в России», который проходил этой осенью в Москве. Событие, организованное Российским экспортным центром (РЭЦ), было направлено на продвижение российских товаров и услуг на международные рынки, а также на улучшение бизнес-климата внутри страны.

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Национальные проекты
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«Форум «Сделано в России» предоставляет возможность обсудить главные вызовы и актуальные вопросы внешней торговли, проанализировать экспортные результаты работы за год, разработать практические решения для расширения международного сотрудничества и определить основные направления развития в рамках новой глобальной архитектуры торгового сотрудничества», — рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

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На форуме также наградили победителей федерального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года» по нескольким номинациям: «Машиностроение», «Промышленность», «Услуги», «Базовая промышленность АПК» и другим. Среди лучших оказались представители как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Все они смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса в текущих условиях.

Подобные значимые события проводятся в нашей стране регулярно. Наиболее актуальный пример — международная выставка-форум «Россия», которая заработала с 4 ноября на ВДНХ. До апреля 2024 года у посетителей и резидентов будет возможность увидеть главные российские достижения, собранные на одной площадке.

Помимо финансирования участия в профессиональных мероприятиях, логистической поддержки, помощи в лицензировании продукции, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» государство разработало для предпринимателей цифровую платформу «Мой экспорт». За три года своего существования ресурсу удается значительно упрощать внешнеэкономическую деятельность производителей, позволяя им получать услуги в режиме «одного окна» онлайн, что помогает решить задачи на всех этапах экспортной деятельности. Это касается также обучения и предоставления господдержки, поиска партнера, покупателя за рубежом, а также финансирования и страхования экспортных контрактов. За один только 2022 год совокупный объем экспорта зарегистрированных пользователей составил $92 млрд. В среднем за год экспортеры заказывают более 22 тыс. услуг на платформе.

Стратегия через тактику

Сервис «Мой экспорт» также незаменим при реализации стратегических инициатив российского правительства, таких как «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», которые подразумевают сложные цепочки производства и сбыта. Цели масштабные: к 2030 году производить не менее 10% электроавтомобилей в общем объеме выпуска транспортных средств в России, ввести более 1 тыс. водородных заправок и более 72 тыс. зарядных станций для электроавтомобилей.

Стратегическая инициатива «Развитие производств новых материалов» решает не только задачи импортозамещения, но и позволяет стать «на голову выше» уровня зарубежных аналогов. Особенно ярко это выделяется в сфере здравоохранения.

Так, компания «Исток Аудио Трейдинг» работает с одной из самых незащищенных категорий клиентов — слабослышащими людьми. В эпоху перемен в первую очередь страдают люди с ограниченными возможностями здоровья. Производители прекратили поставку слуховых аппаратов и специализированной техники в Россию. Но и у нас тоже производят суперсовременное высокотехнологичное оборудование для нужд слабослышащих. Причем зачастую оно не имеет иностранных аналогов или превосходит их по соотношению цены и качества.

Пример уникальной отечественной технологии здесь — «умный дом» для глухих и слабослышащих, разработанный в подмосковном наукограде Фрязино. Или суперкомпьютер «Руна». Аппарат можно настраивать и программировать под конкретного человека, он способен заменить европейские слуховые аппараты на российском рынке. Эти изобретения объединяет не только полностью отечественная разработка, но и производитель — «Исток-Аудио». Специалисты компании создают реабилитационное и медицинское оборудование для людей с ограниченными возможностями.

Также для людей с ограничениями по здоровью производит свою продукцию компания «Нейротренд». Ее проект «НейроЧат» стал не просто ярким изобретением, а действующим по всей России инструментом для нейрокоммуникации, нейрореабилитации, развития ресурсов мозга и обучения. Кроме того, компания «Нейротренд» нашла еще одну нишут — нейромаркетинг. Это исследования мотивации и предпочтений покупателей. Сейчас услугами «Нейротренда» пользуются «Яндекс», X5 Group, НМЖК, «Рамблер», Сбербанк и российские телеканалы. А благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» компания получила возможность принять участие в международных выставках за рубежом для поиска новых клиентов и расширения географии продаж.

Успешно нашли заказчиков за рубежом Елена Коростылева и Ирина Чирва, основательницы сети фитнес-клубов нового формата «Тонус-клуб». Сейчас клуб под торговой маркой Tonus Club работает в Ираке, а тренажеры для фитнеса и реабилитации покупают даже в Кувейте. Оборудование компания производит по собственным разработкам — для успешного ведения бизнеса нужны бесперебойные поставки.

Компания была с успехом принята в арабских странах благодаря культурным особенностям: предпринимательницы адаптировали свои фитнес-клубы специально для женщин. Чтобы открыть первое заведение на Ближнем Востоке, основательницы обратились за помощью в региональный Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга, где им помогли зарегистрировать товарный знак в Ираке.

«Конечно, это было непросто. Мы столкнулись со сложностями при обучении, все же другой менталитет. Женщины в Ираке хотят быть красивыми и здоровыми, готовы за это платить, но вот культуры регулярных физических упражнений, как выяснилось, у них нет. Для нас стало новостью, а вот наши франчайзи знали об этом и, как оказалось, готовы идти по этому пути: это сложно, но перспективно», — поделилась соосновательница Елена Коростылева.

Продажа продуктов питания также может быть инновационной. Компания Briskly создает технологии автономной торговли и производит «умные» микромаркеты, оплачивать товары в которых можно с помощью кассы в смартфоне — мобильного приложения B-Pay. Подключиться к платформе и организовать автономную торговлю может любой ретейлер. Ядро сервиса — приложение B-Pay, покупатели сканируют им штрихкоды товаров и оплачивают покупки без кассира и очередей. Автоматы доступны и для покупателей в Казахстане и Белоруссии. В планах владельцев компании расширение бизнеса и географии при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Российская разработка Surfancy от компании «СенсАрт» и вовсе воплощает собой представления футурологов о будущем. Это устройство способно превратить в сенсорный экран любую поверхность. Две планки, представляющие собой оптоэлектронные устройства, нужно просто разместить напротив друг друга. Интересный факт: на первых предсерийных образцах молодые ученые-основатели компании наклеивали шильдик «Сделано в Сингапуре», так как российский продукт не добавлял желания корпоративным клиентам построить решение на Surfancy. Но сегодня ситуация иная. Предприниматели готовятся к полной локализации производства сенсорных панелей в России для промышленных задач, а также выходу разработки Made in Russia на рынки стран Юго-Восточной Азии и в Индии.

Российские производители новых материалов и высокотехнологичного оборудования активно создают инновационную продукцию для ускоренного импортозамещения ушедших с российского рынка иностранных компаний. Материалы и компоненты находят применение в создании качественной продукции, что предусматривает стратегическая инициатива правительства России — «Развитие производств новых материалов». Компания «Эмеральд Экотехнологии» из Владимира воспользовалась государственной поддержкой. Также с помощью регионального Центра поддержки экспорта она поучаствовала в двух международных выставках: в Дубае и Москве. В финансовом смысле результаты оказались впечатляющими. Компания заключила инвестиционное соглашение на $10 млн с арабскими партнерами. В ближайших планах — организовать во Владимире серийное производство электрохимического оборудования.

Описанные выше частные успешные случаи, несомненно, вдохновляют на создание или дальнейшее расширение бизнеса, но важно помнить, что за этим всегда стоит комплексный подход к развитию отечественного производства.

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