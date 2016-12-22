Минстрой ответил на обвинения Счетной палаты в провале реформы

Минстрой признал неэффективность части механизмов, разработанных для реформы системы ценообразования в строительной отрасли. Счетная палата ранее заявила, что трехлетняя реформа не достигла своей цели

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Минстрой России признал, что часть механизмов, разработанных в рамках реализации реформы системы ценообразования в строительной отрасли, оказалась неэффективной. Об этом говорится в сообщении Минстроя, поступившем в РБК.

Счетная палата ранее заявила, что реформа системы ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства (проводилась в 2015–2018 годах) не достигла своей цели. Аудиторы пришли к выводу, что для реформы до сих пор не подготовлена необходимая нормативная база и «дорожная карта», а методики либо нужно дорабатывать, либо они не разработаны вовсе.

«Отдельные разработанные в рамках реализации реформы механизмы на практике оказались недостаточно эффективны и вызвали определенные трудности при реализации», — заявили в ответ в Минстрое. Министерство разработало и отправило в правительство меры, чтобы уточнить и оптимизировать эти механизмы.

В ведомстве уточнили, что речь идет о способах поддержания работоспособности базисно-индексного метода определения сметной стоимости, который применяется в данный момент, и поэтапном переходе рынка на ресурсную модель.

В рамках реформы ценообразования, которая должна была завершиться в текущем году, предусмотрен переход на ресурсный метод сметных расчетов (с учетом текущих цен на строительные материалы, на труд и т.д.). Сейчас в России используются промежуточные индексы, умноженные на цены 2001 года. Реформировать систему президент Владимир Путин поручил в 2015 году, после того как в ней были обнаружены серьезные проблемы (о них тогда заявляла Счетная палата).

Всего за три года на реформу было потрачено 1,9​ млрд руб., 1,4 млрд руб. было выделено из бюджета.