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BofA связал запрос на реформы в России с ценой нефти и бюджетом
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BofA связал запрос на реформы в России с ценой нефти и бюджетом
Экономика, 13 дек 2016, 17:17
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BofA связал запрос на реформы в России с ценой нефти и бюджетом
Реформы в России обычно проводятся, когда нефть стоит дешево. Восстановление цен может снизить аппетит к переменам, но досрочные выборы президента могут ускорить преобразования, заявил Bank of America Merrill Lynch
Фото: Reuters/Pixstream
Баланс вместо роста

Восстановление цен на нефть до $60 за баррель, которого ждут аналитики BofAML, может снизить мотивацию российских властей осуществлять реформы, сказал главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский на презентации доклада «Глобальная экономика-2017» в Москве 13 декабря. В исторической перспективе Россия в основном проводила изменения именно при низких ценах на нефть. Удорожание нефти может ослабить склонность к фискальной консолидации, которая, по сути, является ключевым драйвером реформ, полагает экономист. «До тех пор пока у нас дефицит [бюджета] остается и резервы продолжают тратиться, запрос на реформы пока еще есть и будет», — отметил он.

Российское правительство в следующем году планирует сократить расходы впервые с начала 2000-х годов и намерено сокращать их вплоть до 2019 года. Однако бюджетные расходы, о возможном раздувании которых ранее предупреждали эксперты, могут «преподнести сюрприз» и превысить план, следует из доклада BofAML. Это может произойти по двум причинам, пишет в докладе Осаковский: либо в случае уверенного восстановления цен на нефть и поступления в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, либо при снижении политической поддержки президента Владимира Путина в преддверии выборов 2018 года.

Цена барреля нефти, заложенная в бюджет-2017, очень консервативна — всего $40 при ожиданиях банка $55–60, указывает Осаковский. Более высокие цены на рынке «принесут значительные дополнительные доходы, потенциально открывая путь к увеличению расходов» при неизменной цели по дефициту бюджета в 3% ВВП, говорится в обзоре. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что сверхдоходы бюджета при цене нефти $50 за баррель составят около 1 трлн руб., половина из которых могла бы пойти на поддержание резервов, а другая половина — на расходы.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ранее допускала увеличение расходов на 5% при нефти $50. Но BofAML берет за базовый сценарий, что дополнительные доходы пойдут на сокращение бюджетного дефицита и поддержание суверенных резервов — в оптимистичном варианте это может привести к снижению дефицита до 1,4% ВВП уже в 2017 году. Осаковский видит политическую волю в России к бюджетной консолидации, поэтому вероятность роста бюджетного дефицита гораздо ниже, чем вероятность обещанного снижения, сказал экономист РБК на презентации доклада в Москве 13 декабря.

Кроме того, президентские выборы 2018 года могут повлиять на проведение реформ в России, говорится в докладе. Масштабные структурные изменения, скорее всего, отложат как минимум до 2018 года, а в ближайшее время власти сосредоточатся на приватизации, оптимизации государственного сектора и элементах пенсионной реформы. Ускорить реформы могли бы досрочные выборы президента в 2017 году — вероятность такого сценария есть, пишет BofAML. Однако Кремль ранее говорил, что такого вопроса нет в повестке дня, а глава ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что провести голосование досрочно «невозможно уже технически по разным причинам».

США как угроза

Главный риск для глобальной экономики исходит от США: анонсированная избранным президентом страны Дональдом Трампом масштабная программа бюджетно-налогового стимулирования может спровоцировать перегрев экономики, предупреждает Bank of America Merrill Lynch. Занятость в стране уже находится у естественного максимума, и дополнительные меры поддержки могут в итоге существенно ускорить повышение учетной ставки ФРС. При этом аналитики отмечают, что новому лидеру придется проводить заявленные реформы через конгресс, который занимает консервативную позицию в финансовых вопросах.

Во-вторых, Трамп может реализовать обнародованные ранее популистские меры в отношении торговли, иммиграции и политики ФРС, что подорвет доверие участников рынка и навредит росту. Кардинальные изменения в торговой политике страны грозят отправить ее в рецессию, предупреждают эксперты BofAML.

Развивающиеся страны уязвимы перед обеими крайностями американской политики: масштабное налогово-бюджетное стимулирование может взвинтить учетные ставки и тем самым ускорить вывод капитала с развивающихся рынков. Существенные ограничения в торговле, вероятнее всего, негативно скажутся на странах, которые в большой степени зависят от поставок своей продукции на американский рынок.

Авторы: Антон Фейнберг, Олег Макаров.
Теги: мировая экономика , BofA , Bank of America Merrill Lynch , США , экономика России , Merrill ...
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