Госдума приняла закон "Об электронной цифровой подписи"

Государственная дума приняла в третьем чтении закон "Об электронной цифровой подписи", внесенный правительством РФ. С его помощью будет регулироваться применение электронной цифровой подписи (ЭЦП) при совершении гражданско-правовых сделок и в иных случаях.

Законом устанавливаются правовые последствия скрепления документов электронной цифровой подписью, причем на информацию, визированную ЭЦП, распространяются все традиционные процессуальные функции подписи.

В их числе: удостоверение полномочий подписавшей стороны; установление подписавшего лица и содержание сообщения; роль подписи в качестве судебного доказательства. Закон обеспечивает правовые условия для применения электронной цифровой подписи, при соблюдении которых обеспечивается охрана персональной информации. За законопроект проголосовали 367 депутатов, против - 0, воздержались - 2.