Цена нефти Brent упала за день более чем на 5%

Падение стоимости нефтяных фьючерсов продолжилось. Цена Brent торгуется на отметке ниже $66 впервые с марта

Фото: Hasan Jamali / AP

Цена нефти Brent на торгах на бирже ICE вечером во вторник, 13 ноября, снижалась, опустившись до отметки ниже $66 за баррель для контрактов с поставкой в январе 2019 года, свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 21:11 мск, цена составила $65,96.

В ходе дневных торгов нефть потеряла в цене более 5,9%. Уровень в $66 за баррель в последний раз фиксировался в марте.

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