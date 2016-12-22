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Госдума поддержала налог для самозанятых в основном чтении
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Госдума поддержала налог для самозанятых в основном чтении
Экономика, 21:25
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Госдума поддержала налог для самозанятых в основном чтении
Госдума приняла во втором, основном, чтении пакет законов о введении нового налога для самозанятых. Требования к ним смягчили, штрафы снизили, убрав минимальные значения, их не будут взимать в течение первого года
Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров (в центре)  (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Нижняя палата Федерального собрания во вторник, 13 ноября, приняла во втором чтении пакет документов о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых граждан, следует из карточки законопроекта в базе Госдумы.

Штрафы смягчили

Одобренная версия законопроекта включает модифицированные по сравнению с первой версией положения о штрафах для участников эксперимента. Если после первого чтения предполагалось, что самозанятые должны выдавать фискальные чеки за реализованные товары или услуги, а за невыдачу или некорректное формирование чека предусматривался штраф 20% от суммы расчета, но не менее 1 тыс. руб. (за повторное нарушение в течение полугода — 100% суммы, но не менее 5 тыс. руб.), то теперь требование выдавать фискальный чек убрано, а штрафы указаны без минимальных значений в рублях. Таким образом, за нарушение порядка и/или сроков передачи в налоговую сведений о произведенном расчете полагается штраф 20% от суммы расчета (100% при повторном нарушении).

Кроме того, депутаты утверждают, что по договоренности с ФНС в 2019 году самозанятых вообще штрафовать не будут. «Это серьезная норма, а в остальном давайте смотреть, как пойдет эксперимент», — сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Никаких штрафов не будет применяться в течение года, — заверил РБК член этого комитета Дмитрий Юрков. — В новой версии закон из некой принудительной логики превратился в добровольный. Мы полностью убрали механизм приглашения в налоговую. Этого уже точно не будет. Созданы очень комфортные условия. Нужно только добровольное личное желание человека выйти из тени. Никто принуждать к этому не будет».

География эксперимента

Новый налоговый режим протестируют в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Эксперимент начнется 1 января 2019 года и продлится десять лет, до 31 декабря 2028 года. В дальнейшем новый налоговый режим планируется распространить ​на всю страну.

В качестве тестовых были выбраны регионы с хорошей финансовой обеспеченностью в расчете на то, что налоговые органы не будут злоупотреблять новыми полномочиями для пополнения местных бюджетов, пояснил РБК Дмитрий Юрков.

Как будут платить самозанятые

Под самозанятыми подразумеваются граждане, продающие работы, услуги или имущественные права, но не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам, с максимальным доходом 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год). Законопроект предлагает взимать налог в 4% от суммы дохода при оказании услуг физлицам и 6% при сотрудничестве с юрлицами.

Самозанятые будут платить налоги по упрощенной процедуре. Для регистрации нужно будет скачать мобильное приложение «Мой налог», которое создала ФНС. Налог нужно отчислять ежемесячно не позднее 25-го числа. Законопроект предусматривает налоговый вычет на сумму не более 10 тыс. руб. Есть возможность исправить сумму дохода в случае ошибки или возврата, обосновав причины корректировки.

«На счету налогоплательщика уже будет 10 тыс. виртуальных рублей на случай ошибок, когда человек только начинает осваивать программу», — указал Юрков.

63% суммы поступлений от налога будет направлено в региональные бюджеты, 37% — в Фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые должны будут сами заботиться о размере будущей пенсии. ​Государство гарантирует только социальную пенсию по старости. После повышения пенсионного возраста к 2028 году она будет назначаться мужчинам в 70 лет и женщинам в 65. Чтобы повысить размер будущей пенсии, самозанятые смогут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд.

На новый режим с более выгодной налоговой ставкой смогут перейти индивидуальные предприниматели, чья деятельность не требует обязательной регистрации ИП. Не смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых нотариусы и адвокаты с частной практикой, арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики. Под новый режим также не подпадает продажа подакцизных товаров, подлежащих маркировке продуктов и полезных ископаемых.

Больше стимулов

Сейчас у самозанятых недостаточно стимулов для выхода из тени, заявил РБК руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и институтам развития компании КПМГ Алексей Назаров. «Кроме карательных, стимулов нет. Текущая версия законопроекта направлена на то, чтобы сами самозанятые проявляли гражданскую ответственность, и может побудить зарегистрироваться тех, кто задумывался об этом ранее, но испугался бюрократических процедур», — считает Назаров.

Ранее правительство предлагало потратить 1 млрд руб. на популяризацию нового налога, но позже отказалось от этой идеи.

Ускорить легализацию, по мнению Назарова, могут меры, направленные на потребителей услуг самозанятых. Например, включение в социальный вычет по НДФЛ для потребителей расходов на услуги, которые оказывают самозанятые.

По данным ФНС, из 82 млн работоспособных граждан России официально работают и платят страховые взносы примерно 52 млн человек. По оценке Минтруда, в России 12 млн самозанятых. Росстат называл цифру вдвое выше.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: самозанятые , Налоги , теневая экономика , Госдума
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